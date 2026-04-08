Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham gia Ban Bí thư và giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê Hưng Yên; trình độ Thạc sĩ Luật. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: PV

Ông có thời gian dài công tác trong ngành công an và từng giữ các cương vị như Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Thứ trưởng Bộ Công an.

Sau đó, ông được điều động, bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng rồi được bầu bổ sung giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 1/2025.

Tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.

Bộ máy lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương gồm 8 người: Trưởng ban là ông Nguyễn Duy Ngọc; 7 Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương gồm: ông Hoàng Trung Dũng; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Phó trưởng Ban kiêm nhiệm); Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông (Phó trưởng Ban kiêm nhiệm); ông Trịnh Mạnh Linh; ông Nguyễn Thành Tâm; bà Bùi Thị Quỳnh Vân và ông Nguyễn Thanh Bình.