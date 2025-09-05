Chiều nay, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phi Long - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ - thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Long được phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - trao quyết định cho ông Nguyễn Phi Long. Ảnh: Hương Diệp

Ông Nguyễn Phi Long năm nay 49 tuổi, quê ở tỉnh Yên Bái (cũ), nay là tỉnh Lào Cai. Ông trưởng thành từ công tác Đoàn, trải qua quá trình công tác ở các vị trí: Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - nêu rõ ngay sau khi nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long cùng tập thể Ban Thường vụ cần tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ từ Trung ương đến cấp xã, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

Ông Nguyễn Phi Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hương Diệp

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long bày tỏ đây là trách nhiệm to lớn trước yêu cầu ngày càng cao trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Long khẳng định sẽ nỗ lực làm việc, tích cực học tập, nghiên cứu và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tiên phong, gương mẫu, tận tụy với công việc; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.