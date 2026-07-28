Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã ký ban hành Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng.

Quy định số 208 quy định các nội dung về hệ thống tổ chức của Đảng; nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; đảng viên; tổ chức đảng trong QĐND Việt Nam và CAND Việt Nam; kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật; Đảng lãnh đạo Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; tài chính của Đảng.

Theo quy định, hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã (gồm: xã, phường, đặc khu), cấp tỉnh, thành phố và cấp Trung ương. Đây là hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng có chức năng lãnh đạo toàn diện ở mỗi cấp và của toàn Đảng.

Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương khóa 14. Ảnh: TTXVN

Về việc thành lập tổ chức đảng, quy định nêu rõ, ở cấp Trung ương, thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ở các tỉnh, thành phố (cấp tỉnh), thành lập đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố và đảng bộ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Quy định nêu việc thí điểm thành lập đảng bộ HĐND tỉnh, thành phố và đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.

Ở xã, phường, đặc khu (cấp xã), cấp ủy cấp tỉnh quyết định thành lập tổ chức đảng xã, phường, đặc khu là đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.

Nếu chưa đủ 3 đảng viên chính thức để lập tổ chức đảng thì cấp ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên sinh hoạt ở tổ chức đảng thích hợp. Tổ chức đảng trong QĐND Việt Nam và CAND Việt Nam theo quy định của Bộ Chính trị.

Quy định số 208 cũng quy định rõ việc thí điểm Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: Các cơ quan Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Theo đó, Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định thí điểm về thành phần tập thể thường trực Đảng ủy và phân cấp, ủy quyền cho tập thể thường trực Đảng ủy: Các cơ quan Đảng Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; MTTQ; các đoàn thể Trung ương; đảng ủy cơ sở bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương; các cơ quan đảng tỉnh, thành phố; HĐND tỉnh, thành phố; UBND tỉnh, thành phố; MTTQ, các đoàn thể tỉnh, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy để thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp, cấp ủy cấp trên.

Các cấp ủy trực thuộc Trung ương được thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức, cách làm mới trong khuôn khổ Điều lệ Đảng và phải báo cáo Bộ Chính trị đồng ý chủ trương trước khi thực hiện.

Đảng viên bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm

Về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng, quy định nêu rõ, tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng); việc kết nạp vào Đảng những người hơn 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Người vào Đảng phải hoàn thành chương trình giáo dục bậc trung học cơ sở trở lên. Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn… không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương khóa 14. Ảnh: TTXVN

Quy định mới của Trung ương cũng nêu rõ các hình thức khen thưởng trong Đảng. Theo đó, khen thưởng đối với tổ chức Đảng gồm: Biểu dương, tặng giấy khen, bằng khen, tặng cờ, tặng thưởng huân chương, huy chương và các danh hiệu vinh dự khác của Đảng và Nhà nước.

Khen thưởng đối với đảng viên gồm: Biểu dương, tặng giấy khen, bằng khen, Huy hiệu Đảng 30 năm, 35 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm, 95 năm tuổi Đảng; tặng thưởng huân chương, huy chương và các danh hiệu vinh dự khác của Đảng và Nhà nước.

Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 35 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm, 95 năm tuổi Đảng trở lên (tính theo tháng) thì được tặng Huy hiệu Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp 19/5. Ảnh: TTXVN

Đảng viên bị bệnh nặng hoặc từ trần có thể được xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá một năm; đảng viên 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm, 95 năm tuổi Đảng trở lên nếu bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá hai năm theo quy định.

Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật khiển trách), 9 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức) kể từ ngày đảng viên đủ thời gian xét tặng Huy hiệu Đảng, nếu sửa chữa tốt khuyết điểm, được chi bộ công nhận sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.