Sáng 10/4, HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác bầu nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (đứng giữa) nhận hoa chúc mừng. Ảnh: H.Đ

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1977, quê tại xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, thạc sĩ Quản lý đất đai và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông từng trải qua nhiều vị trí như Trưởng phòng Quy hoạch, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Năm 2021, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Đến tháng 3/2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Với việc bổ sung nhân sự nêu trên, đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai có Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Văn Út và Phó chủ tịch thường trực là ông Nguyễn Kim Long. Các Phó chủ tịch gồm bà Nguyễn Thị Hoàng, ông Lê Trường Sơn, ông Hồ Văn Hà và ông Nguyễn Tuấn Anh.