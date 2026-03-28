Sáng 28/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 - giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê tỉnh Tây Ninh, trình độ cử nhân Kinh tế, thạc sĩ Kinh tế.

Ông từng đảm nhiệm các vị trí như: Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, Phó chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ).

Sau khi sáp nhập tỉnh Tây Ninh và Long An, ông Nguyễn Văn Út được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mới cho đến khi được điều động về công tác tại Đồng Nai.

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Đồng Nai khóa 11. Kết quả, bà Tôn Ngọc Hạnh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Tôn Ngọc Hạnh sinh năm 1980, quê TPHCM, trình độ thạc sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cao cấp lý luận chính trị. Bà từng giữ nhiều vị trí quan trọng như: Bí thư Tỉnh đoàn; Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Phước (cũ); Bí thư Thành ủy Đồng Xoài; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước (cũ); Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

