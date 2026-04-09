Ngày 9/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định cử đoàn công tác gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức sang Ý để nghiên cứu, đánh giá công nghệ đường sắt đô thị, phục vụ định hướng phát triển hệ thống metro trên địa bàn.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: T.K

Theo đó, đoàn công tác có 7 thành viên và 1 phiên dịch, dự kiến làm việc trong 5 ngày, từ 15 - 19/4. Mục đích của chuyến đi là để tìm hiểu các công nghệ tiên tiến của Tập đoàn Hitachi Rail, đặc biệt trong lĩnh vực đoàn tàu (rolling stock) và quy trình sản xuất tại các nhà máy.

Bên cạnh đó, đoàn sẽ trao đổi chuyên sâu về kỹ thuật tích hợp vận hành, công tác quy hoạch, xây dựng và khai thác hệ thống metro. Một trong những mục tiêu trọng tâm là nghiên cứu giải pháp đảm bảo kết nối liên thông giữa các dự án giao thông đô thị của Đồng Nai với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Động thái này cho thấy Đồng Nai đang chủ động tiếp cận các mô hình, công nghệ giao thông tiên tiến trên thế giới, trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối vùng ngày càng trở nên cấp thiết.

Khi sân bay Long Thành và các trục cao tốc lớn dần hình thành, việc nghiên cứu, đầu tư hệ thống metro được xem là bước đi chiến lược nhằm giảm tải áp lực giao thông, nâng cao năng lực vận chuyển hành khách.