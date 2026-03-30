Sáng 30/3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND thành phố và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân theo quy định.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hà Khánh

Tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Văn Được để các đại biểu xem xét, quyết định bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.

Các đại biểu HĐND TPHCM bỏ phiếu bầu các chức danh. Ảnh: Hà Khánh

Với đa số phiếu tán thành, HĐND TPHCM đã bầu ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026- 2031.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), có trình độ Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất.

Ông Nguyễn Văn Được trưởng thành từ cơ sở trong lĩnh vực đất đai, từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại địa phương như: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ).

Ông Nguyễn Văn Được tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI. Ảnh: Hà Khánh

Từ tháng 2/2025 đến nay, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Hiện ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã bầu các Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy; bầu ủy viên UBND TPHCM.

Theo VOV