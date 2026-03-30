Sáng 30/3, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa 18 khai mạc kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 để kiện toàn các chức danh chủ chốt, xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu ủy viên UBND tỉnh.

Ông Lê Hải Hòa tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Hải Hòa - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành 100%.

3 Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: Ông Vũ Đình Quang, ông Hoàng Văn Thạch và bà Hà Nhật Lệ.

Ông Lê Hải Hòa, 46 tuổi; trình độ tiến sĩ khoa học kinh tế và xã hội; thạc sĩ khoa học xã hội; cử nhân quản trị kinh doanh. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Thành ủy Cao Bằng. Tại Đại hội lần thứ 14 của Đảng, ông được bầu làm ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.