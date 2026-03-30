Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X làm Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972; quê quán tại TPHCM; trình độ chuyên môn thạc sĩ Kinh tế, kỹ sư Điện, cử nhân Luật.

Ông Võ Văn Minh từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Bình Dương (cũ) như Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ ngày 1/7/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cũng tại kỳ họp, với 121/122 phiếu hợp lệ (trong số 123 đại biểu có mặt) tán thành, HĐND TPHCM khóa XI đã bầu ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968; quê tỉnh Tây Ninh; trình độ chuyên môn thạc sĩ Địa chất học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Được có bề dày công tác tại tỉnh Long An cũ và trải qua nhiều vị trí từ Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An.

Tháng 10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 19/2/2025, ông Nguyễn Văn Được nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Nguyễn Văn Được giữ chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 14/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.