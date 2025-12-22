Ströman - Giải pháp ống cỡ lớn cho thoát nước và hạ tầng đô thị

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải hay hạ tầng ngầm đô thị thường đòi hỏi những đường ống có khả năng chịu tải lớn, vận hành ổn định cùng tuổi thọ dài hạn. Các dòng ống HDPE và uPVC cỡ lớn của Ströman, với đường kính từ Ø450 đến Ø800, được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng những yêu cầu khắt khe này. Khả năng chịu áp lực cao, chống ăn mòn, phù hợp với điều kiện chôn ngầm giúp hệ thống ống Ströman đảm bảo dòng chảy thông suốt, hạn chế tối đa rủi ro sự cố - yếu tố đặc biệt quan trọng với các đô thị đang phát triển nhanh và hạ tầng ngày càng phức tạp.

Sử dụng ống Ströman trong hệ thống thoát nước và hạ tầng đô thị giúp bảo đảm vận hành ổn định và bền vững theo thời gian

Đồng hành cùng tưới tiêu nông nghiệp quy mô lớn

Ströman đồng hành cùng các hệ thống tưới tiêu nông nghiệp quy mô lớn

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ống Ströman được tin dùng cho các vườn cây ăn trái, ao tôm quy mô lớn. Khả năng kháng hóa chất và chống lão hóa UV cao giúp ống bền bỉ trong môi trường ngoài trời, chịu được sự ăn mòn từ phân bón, hóa chất và ánh nắng mặt trời. Các tuyến ống HDPE bền dẻo, linh hoạt giúp dẫn nước ổn định đến đồng ruộng, trang trại và vùng sản xuất tập trung, góp phần tối ưu hiệu quả tưới, giảm thất thoát và nâng cao năng suất canh tác. Trong bối cảnh nông nghiệp hướng tới phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ cao, một hệ thống ống dẫn chất lượng chính là “mạch sống” bảo đảm nguồn nước lâu dài cho sản xuất. Đặc biệt, với tuổi thọ lên đến 50 năm, ống Ströman giúp nông dân tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư và tránh gián đoạn mùa vụ do phải thay mới thường xuyên.

Dấu ấn Ströman trong các công trình hạ tầng

Các công trình hạ tầng sử dụng ống nhựa Ströman đều được, bảo đảm vận hành ổn định lâu dài

Niềm tin vào Ströman không chỉ đến từ tiêu chuẩn đã được công nhận, mà còn đến từ sự lựa chọn của các nhà thầu, chủ đầu tư và người sử dụng. Sản phẩm Ströman đã ghi dấu tại các đại đô thị hiện đại như Meyhomes Capital Phú Quốc, Galia Hà Nội,… hay các đại đô thị, các công trình hạ tầng khác trên toàn quốc

Đại diện từ phía đơn vị sử dụng, bà Bùi Thị Mai - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Đồng Phú - đánh giá: “Qua quá trình sử dụng, chúng tôi nhận thấy ống Ströman có độ bền cao, dễ thi công và đảm bảo cấp nước ổn định, an toàn”.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, ông Nguyễn Minh Chính (Đồng Nai) cũng nhận xét: “Ống nhựa nguyên sinh của Ströman vừa có lợi cho môi trường, lắp đặt nhanh, đầu tư một lần dùng lâu dài. Ống tái chế chỉ vài năm là phải thay, vừa tốn kém vừa gây hại”. Những đánh giá thực tế này cho thấy Ströman đã trở thành “đối tác tin cậy” của công trình từ nông nghiệp, công nghiệp đến hạ tầng đô thị.

Năng lực cung ứng - bảo đảm tiến độ công trình

Với các dự án quy mô lớn, tiến độ luôn là yếu tố then chốt. Ströman sở hữu năng lực sản xuất và cung ứng khối lượng lớn, đồng bộ về chủng loại và kích thước, giúp các nhà thầu chủ động triển khai thi công theo kế hoạch. Sự ổn định trong nguồn cung không chỉ giúp tối ưu thời gian, mà còn góp phần bảo đảm chất lượng tổng thể của công trình. Đặc biệt, mạng lưới phân phối rộng khắp 34 tỉnh thành cùng hơn 2.500 nhà phân phối và đại lý cho phép Ströman đáp ứng nhanh mọi nhu cầu tại các khu vực. Hệ thống kho bãi được tổ chức khoa học và quy trình vận chuyển tối ưu giúp vật tư luôn sẵn sàng, hỗ trợ các dự án duy trì tiến độ liên tục và hiệu quả.

Ströman - Nền tảng bền vững, âm thầm bảo vệ nhịp sống

Ẩn mình dưới lòng đất, hệ thống ống Ströman là mắt xích nền tảng giúp công trình vận hành ổn định trong nhiều thập kỷ. Với triết lý “Bền bỉ chất Đức - Niềm tự hào thương hiệu Việt” cùng hệ thống ống đồng bộ, tuổi thọ cao, hạn chế tối đa rủi ro sự cố, Ströman mang đến giải pháp hạ tầng đáng tin cậy, âm thầm bảo vệ chất lượng sống cho đô thị, khu công nghiệp và nông nghiệp quy mô lớn. Ströman -Nền tảng hạ tầng vững bền, âm thầm bảo vệ nhịp sống hạ tầng.

