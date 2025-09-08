Chiều nay (8/9), HĐXX phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An dành thời gian thẩm vấn bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội).

Theo cáo buộc, do có quan hệ thân thiết và được Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) nhờ nên ông Phạm Thái Hà đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao là trợ lý Chủ tịch Quốc hội (phụ trách địa bàn tỉnh Bắc Giang) đã giới thiệu chủ tịch Tập đoàn Thuận An và tác động đến ông Dương Văn Thái (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Từ đó, ông Dương Văn Thái đã tác động cấp dưới là Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Theo VKSND Tối cao, việc ông Phạm Thái Hà giới thiệu, tác động và được ông Dương Văn Thái đồng ý giúp đỡ, tạo điều kiện cho Nguyễn Duy Hưng là nguyên nhân dẫn đến việc ông Nguyễn Văn Thạo và các cá nhân tại Ban QLDA Bắc Giang, đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty A-ETC) và các cá nhân liên quan thuộc Tập đoàn Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt trái quy định.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại tòa. Ảnh: CTV

Việc này đã gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hơn 96 tỷ đồng. Qua đó, bị cáo Phạm Thái Hà được ông Nguyễn Duy Hưng nhiều lần đưa tổng số tiền là 750 triệu đồng để cảm ơn.

Sự hối hận của ông Phạm Thái Hà

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Phạm Thái Hà thừa nhận cáo buộc. Ông trình bày rằng: Khi nhận được cáo trạng, bị cáo hối hận, suy nghĩ rất nhiều trong trại giam. Mắc nhiều bệnh tật, bị cáo đã có đơn đề nghị, trong đó nêu rất chi tiết, mong tòa xem xét.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Huy cho hay đã nhận được đơn của bị cáo Phạm Thái Hà và hỏi bị cáo có muốn trình bày gì thêm không. Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội trình bày, chỉ mong muốn HĐXX "xem xét tình tiết nghề nghiệp của bị cáo là trợ lý lãnh đạo, là nghề nghiệp có những rủi ro không thể lường trước".

Ông Hà thừa nhận được bị cáo Nguyễn Duy Hưng đưa cho 750 triệu đồng từ nhiều năm. Khi được mời đến làm việc tại CQĐT, bị cáo mới nhận thức được đó là tiền sai phạm và đã nộp cho CQĐT trước khi bị khởi tố. Theo ông Phạm Thái Hà, trước đó, ông nghĩ rằng đó là tiền cá nhân của ông Hưng đưa cho.

Về câu hỏi của vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa: “Bị cáo có ý kiến gì về cáo trạng không? có cảm thấy bị oan sai không?”, ông Phạm Thái Hà trình bày "không có ý kiến".

Trước đó, trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũ) trình bày: Tại một phiên họp Ban thường vụ tỉnh Bắc Giang (cũ), cựu Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái đã giới thiệu Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực thi công các công trình giao thông trọng điểm toàn quốc, rất có năng lực.

Dưới sự chỉ đạo của ông Thái, bị cáo đã chỉ đạo Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ, tập trung chuẩn bị công tác đầu tư để dự án sớm được triển khai thực hiện.

Vẫn theo lời khai của cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang (cũ), ông Pích chỉ đạo Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang Nguyễn Văn Thạo tập trung thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định, chịu trách nhiệm với pháp luật. Nếu Thuận An đáp ứng năng lực thì xem xét chấm thầu, cho triển khai thực hiện dự án.

Bị cáo Lê Ô Pích thừa nhận, sau khi Thuận An trúng thầu, vào dịp Tết năm 2022, Nguyễn Duy Hưng đã đến cảm ơn ông Pích với số tiền 1 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện gói thầu, ông Pích khai có 4 lần Thạo gặp và đưa tổng số 3 tỷ đồng. “Bị cáo nghĩ đây là tiền hoa hồng trong thực hiện dự án, doanh nghiệp cảm ơn”, lời khai của ông Pích.

Về số tiền đã nhận, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết đã cất giữ và chưa tiêu xài. Trước khi ra tòa, bị cáo đã nộp lại 4 tỷ đồng nói trên.