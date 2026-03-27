Chiều 27/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Ông Võ Trọng Hải tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.L

Ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh uỷ tiếp tục được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trình độ chuyên môn Sĩ quan chỉ huy - Đại học Biên phòng, cử nhân Luật.

Ông Hải từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ông được phong hàm Thiếu tướng vào tháng 9/2020.

Tháng 4/2021, ông Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đến tháng 11/2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu sinh năm 1967, quê quán xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công trình thủy lợi. Trước khi làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, ông Hiếu trải qua các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Yên Thành (cũ), Giám đốc Sở NN&PTNT (cũ), Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.