Sáng 18/11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề), thực hiện miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh cùng một số chức danh thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, ông Phan Thiên Định - Phó bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh - được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với tỷ lệ số phiếu thuận 100%.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Trọng Hải do chuyển công tác; miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Tú Anh do chuyển công tác.

Ông Phan Thiên Định - tân Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh - phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.Lương

Ông Dương Tất Thắng - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định hứa sẽ kế thừa những kinh nghiệm, thành quả mà các thế hệ lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã để lại, nỗ lực rèn luyện và phấn đấu không ngừng để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đặt ra.

Ông Phan Thiên Định nhận hoa chúc mừng từ các đại biểu. Ảnh: T.Lương

Trước đó, vào chiều 17/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ đối với ông Phan Thiên Định. Ông Phan Thiên Định - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế - được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Phan Thiên Định sinh năm 1971, quê quán phường Thuận An, TP Huế. Ông có trình độ thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật.

Ông từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bí thư Thành ủy TP Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế, Chủ tịch UBND TP Huế.