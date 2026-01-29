Ống thép luồn dây điện EMT và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chuẩn ANSI C 80.3 & UL 797 (Hoa Kỳ)

Hành trình 20 năm kiên định nội địa hóa

Suốt hai thập kỷ qua, Cát Vạn Lợi đã viết nên một chương khác biệt trong ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam. Giữa bối cảnh nhiều doanh nghiệp ưu tiên thương mại nhanh, Cát Vạn Lợi kiên định với mục tiêu "nội địa hóa" - một hành trình đi từ không đến có, lấy sản xuất làm gốc để xây dựng nền tảng tự chủ.

Giấy chứng nhận ANSI C 80.3 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất

Thay vì chạy theo cuộc đua cạnh tranh giá, ban lãnh đạo đơn vị đã chọn lối đi bền bỉ khi đầu tư vào các chứng chỉ khắt khe của Hoa Kỳ như UL Listed - UL 797 và ANSI C 80.3. Đây không đơn thuần là những bản chứng nhận chất lượng, mà là cách Cát Vạn Lợi xây dựng "ngôn ngữ chung" về kỹ thuật toàn cầu. Việc chuẩn hóa này chính là chìa khóa để doanh nghiệp tự tin vươn ra nước ngoài.

Theo đại diện doanh nghiệp, tư duy quản trị lấy tiêu chuẩn quốc tế làm lợi thế cạnh tranh đã giúp Cát Vạn Lợi phá vỡ thế độc tôn của hàng nhập khẩu, góp phần thay đổi những định kiến về chất lượng hàng nội địa, mở đường cho sản phẩm Việt hiện diện tại những siêu công trình có yêu cầu kỹ thuật khắt khe, đồng thời mở cánh cửa bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điển hình là các công trình nhà máy nhiệt điện than Matarbari (Bangladesh), sân bay quốc tế Techo (Campuchia) hay tuyến Subway Manila (Philippines). Tại thị trường nội địa, Cát Vạn Lợi tiếp tục khẳng định vị thế khi cung ứng vật tư cho các dự án trọng điểm quốc gia như Sân bay quốc tế Long Thành, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, cùng hệ thống Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Viettel IDC, FPT Fornix HCM02.

Năng lực của Cát Vạn Lợi được khẳng định qua hệ thống thông số kỹ thuật ấn tượng cùng các chứng chỉ quốc tế danh giá. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, ống thép EMT sở hữu độ bền vượt trội lên đến 50 năm - gấp 5 lần so với ống nhựa PVC thông thường, đảm bảo sự vững chắc cho mọi công trình.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy Cát Vạn Lợi.

Điểm khác biệt nằm ở khả năng bảo vệ công trình trước nguy cơ hỏa hoạn. Ống có khả năng chống cháy lan, không tạo khói độc và có thể chịu được nhiệt độ trong 4 giờ liên tục, chỉ bị tan chảy ở ngưỡng 1.537°C. Chính sự bền bỉ này giúp các nhà thầu tối ưu chi phí vận hành và đảm bảo an toàn cho hệ thống điện tại các nhà máy, cao ốc và trung tâm thương mại.

Khẳng định năng lực trên bản đồ quốc tế

Với chiến lược "Go Global", Cát Vạn Lợi đã mang thương hiệu Việt chinh phục hàng loạt thị trường như Bangladesh, Campuchia, Philippines, Myanmar, Lào hay New Zealand. Việc vượt qua những hàng rào kiểm định gắt gao tại nước bạn đã khẳng định một thực tế: Sản phẩm công nghiệp Việt đủ bản lĩnh đứng chung hàng ngũ với các thương hiệu lớn đến từ Nhật Bản hay Hoa Kỳ.

Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed (Mỹ)

Tại thị trường trong nước, sự hiện diện của Cát Vạn Lợi tại các dự án hạ tầng biểu tượng và các nhà máy FDI quy mô lớn là bảo chứng cho tinh thần "Chất lượng Việt - Tiêu chuẩn quốc tế".

Trong bối cảnh đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình", hành trình của Cát Vạn Lợi đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về nội lực Việt. Doanh nghiệp Việt không chỉ dừng lại ở gia công đơn giản mà đã có thể làm chủ công nghệ sản xuất công nghiệp nặng cốt lõi.

“Với Cát Vạn Lợi, sản xuất không chỉ vì lợi nhuận, mà còn vì khát vọng phụng sự. Phụng sự khách hàng bằng sự an toàn và phụng sự quốc gia bằng cách nâng tầm vị thế hàng Việt trên bản đồ công nghiệp thế giới”, đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Địa chỉ nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TPHCM, xã Bình Mỹ, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 2253 3939

Website: www.catvanloi.com

Email: baogia@catvanloi.com

(Nguồn: Cát Vạn Lợi)