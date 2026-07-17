Ống thép luồn dây điện ren IMC - Vietconduit đạt chuẩn UL 1242. Ảnh: Vietconduit

Lối đi riêng từ tầm nhìn chuyên sâu

Trong ngành xây dựng và cơ điện (MEP) tại Việt Nam, câu chuyện phụ thuộc vào vật tư ngoại nhập từ lâu đã là một bài toán thách thức đối với các nhà thầu. Đà phát triển hạ tầng hiện đại đòi hỏi quy chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe, trong khi áp lực kinh tế lại làm thu hẹp biên lợi nhuận của các đơn vị thi công.

Giữa bối cảnh đó, thay vì chọn con đường cạnh tranh về giá ở phân khúc phổ thông, Vietconduit ngay từ đầu đã chọn cho mình một lối đi khác biệt: Tập trung nguồn lực để xây dựng một thương hiệu chuyên sâu về các giải pháp ống thép luồn dây điện và hệ thống phụ kiện đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Định hướng chiến lược này xuất phát từ thực tế công trường: Một hệ thống cơ điện an toàn bắt buộc phải có tính đồng bộ, không thể được xây dựng từ những cấu kiện rời rạc hay lệch chuẩn kỹ thuật. Hành trình kiên định với mục tiêu tự chủ sản xuất và khép kín quy trình từ khâu tuyển chọn nguyên vật liệu đến thành phẩm cuối cùng chính là minh chứng cho thấy: Doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể tự chủ công nghệ, chinh phục các tiêu chuẩn khắt khe của thế giới và trở thành mắt xích an toàn cho hạ tầng quốc gia.

Hình ảnh lắp đặt cuộn thép nguyên liệu vào dây chuyền sản xuất ống thép luồn dây điện tại nhà máy Vietconduit

Phá vỡ định kiến bằng những "thước đo cực hạn"

Rào cản lớn nhất đối với một thương hiệu nội địa khi bước vào các dự án quy mô lớn chính là sự khắt khe trong khâu kiểm duyệt của các đơn vị tư vấn giám sát quốc tế. Để giải bài toán niềm tin này, Vietconduit chọn cách minh chứng bằng dữ liệu kỹ thuật thực tế và các chứng nhận chất lượng độc lập.

Giấy chứng nhận UL 1242 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện của Vietconduit. Ảnh: Vietconduit

Việc dòng ống thép luồn dây điện IMC của Vietconduit đạt được chứng nhận chuẩn UL 1242 là một bước ngoặt lớn. Do được làm từ vật liệu thép nên khả năng chịu nhiệt lên đến 1.093°C trong 4 giờ liên tục để ngăn ngừa rủi ro cháy lan, lòng ống đồng nhất không gây tổn hại cho cáp điện khi kéo dây, cấu trúc phôi dẻo dai giúp đội ngũ kỹ sư uốn cắt mượt mà, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nứt gãy lớp mạ hay móp méo tại thực địa.

Sự đầu tư bài bản về mặt công nghệ này đã giúp Vietconduit xóa bỏ rào cản tâm lý về hàng nội địa, đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu hoàn công nghiêm ngặt tại các tổ hợp công nghiệp và tòa nhà thương mại phức tạp.

Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Vietconduit

Điểm tựa bền vững cho chuỗi cung ứng nội địa

Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, giá trị thực tiễn của một thương hiệu tự chủ sản xuất như Vietconduit lại càng được khẳng định rõ nét. Việc sở hữu năng lực sản xuất công suất lớn trong nước giúp doanh nghiệp luôn chủ động cung ứng hàng hóa đồng bộ, đi kèm hồ sơ chứng chỉ chất lượng chuẩn xác theo từng lô hàng thực tế giao đến công trường. Khả năng cung ứng trực tiếp này giúp các tổng thầu MEP hóa giải hoàn toàn rủi ro bị trì hoãn biên bản nghiệm thu do thiếu hụt giấy tờ pháp lý.

Ống thép luồn dây điện chống cháy và ống ruột gà lõi thép do Vietconduit sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Vietconduit

Đặc biệt, việc tiếp cận được nguồn vật tư đạt chuẩn quốc tế với mức giá gốc sản xuất tại nhà máy không qua bất kỳ khâu trung gian thương mại nào - chính là chiếc chìa khóa giải tỏa áp lực tài chính, giúp các đơn vị thi công tối ưu hóa dòng tiền và bảo vệ biên lợi nhuận trước cơn bão lạm phát.

Tư duy phát triển của Vietconduit đã góp phần hiện thực hóa thông điệp "Made in Vietnam" một cách thực chất. Đó không chỉ là câu chuyện thay thế hàng nhập khẩu để mang lại giải pháp kinh tế tối ưu cho nhà thầu, mà lớn hơn, đó là sự tự chủ về công nghệ để định hình nên một nền tảng hạ tầng an toàn, bền vững cho các công trình Việt.

Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam

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