Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Vietconduit. Ảnh: Cát Vạn Lợi

Sản phẩm "Made in Vietnam" chinh phục tiêu chuẩn toàn cầu

Công ty CP ống thép luồn dây điện Việt Nam - Vietconduit là đơn vị tiên phong tại Việt Nam sản xuất ống thép luồn dây điện EMT đạt chứng nhận UL 797. Đây cũng là sản phẩm ống thép đang được tin dùng trong nhiều công trình trọng điểm.

Giấy chứng nhận UL 797 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện của Vietconduit

Theo Vietconduit, ống thép luồn dây điện được sản xuất từ thép nguyên chất 99,9%, nổi bật với khả năng chịu nhiệt lên đến 1.093 độ C trong 4 giờ liên tục mà không phát sinh khói độc, đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống điện khi có sự cố cháy nổ.

Với các kích thước linh hoạt từ ½ inch đến 4 inch, ống EMT của Vietconduit đáp ứng mọi yêu cầu thi công của các công trình từ các tuyến Metro, sân bay cho đến nhà máy. Đặc biệt, khả năng giảm nhiễu điện từ của sản phẩm còn giúp bảo vệ thiết bị và duy trì sự ổn định của hệ thống điện công nghiệp hiện đại.

Ống thép luồn dây điện EMT do Vietconduit sản xuất đạt chuẩn UL 797

"Góp mặt" vào những công trình biểu tượng phát triển

Năng lực cung ứng bền vững của dòng sản phẩm “Made in Vietnam” này đã được kiểm chứng thực tế tại nhiều công trình quy mô lớn và đa dạng phân khúc. Từ các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp như Park Hyatt Phú Quốc, đến các tổ hợp nhà máy công nghiệp yêu cầu khắt khe về hệ thống điện như Nestlé Trị An, Nhà máy bia Carlsberg hay Nhà máy Jabil... Sự hiện diện này khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng xây dựng hiện đại.

Các dòng sản phẩm vật tư cơ điện được sản xuất tại nhà máy Vietconduit

Không dừng lại ở ống thép EMT, Vietconduit còn sản xuất trọn bộ phụ kiện đi kèm, bao gồm đầu nối, hộp đấu nối, ống ruột gà lõi thép, thanh chống đa năng Unistrut, máng cáp dạng lưới... Giải pháp toàn diện này giúp tối ưu hóa tiến độ thi công, đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả vận hành cho toàn bộ hệ thống điện.

Vietconduit - Nâng tầm sản phẩm với chiến lược sản xuất hiện đại

Sở hữu nhà máy sản xuất vật tư cơ điện hiện đại quy mô lớn, Vietconduit áp dụng nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 xuyên suốt toàn bộ quy trình - từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu đầu vào cho đến khi sản phẩm hoàn thiện. Đây chính là nền tảng tạo nên độ chính xác, sự đồng bộ và chất lượng vượt trội cho từng sản phẩm mang thương hiệu Vietconduit.

Tự hào khi các dòng sản phẩm vật tư cơ điện được sản xuất tại Việt Nam, Vietconduit mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận trực tiếp nguồn hàng chất lượng cao với mức giá gốc từ nhà máy - không qua trung gian phân phối. Đây không chỉ là lợi thế cạnh tranh về kinh tế, mà còn là lời khẳng định cho năng lực sản xuất nội địa và giá trị bền vững của sản phẩm "Made in Vietnam" trên thị trường.

Việc liên tục đầu tư mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất giúp Vietconduit không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong nước, mà còn từng bước thay thế hàng nhập khẩu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ - lĩnh vực đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế hiện đại.

Với sự tận tâm và cam kết mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm, Vietconduit đang từng bước củng cố vị thế là đối tác tin cậy của các kỹ sư và nhà thầu cơ điện, đồng thời vững tin đưa thương hiệu Việt vươn ra thị trường quốc tế đầy tiềm năng.

Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam

Địa chỉ: Lô D8.1, Đường số 10, Khu Công nghiệp cơ khí ôtô TP HCM, xã Phú Hoà Đông, TP HCM.

Website: www.vietconduit.com.

Điện thoại: (028) 2224 3339.

Email: kinhdoanh@vietconduit.com.