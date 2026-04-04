Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết việc bổ nhiệm lại cán bộ không chỉ dựa trên kết quả công tác trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua mà còn căn cứ vào kế hoạch, chương trình hành động trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ, trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Trần Chí Đạt đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong giai đoạn hợp nhất hai đơn vị: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật vào năm 2025 - một quá trình có khối lượng công việc lớn, phức tạp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương trao quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Chí Đạt.

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị ông Trần Chí Đạt tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, rõ ràng, phù hợp với quy mô và chức năng mới của Nhà xuất bản sau hợp nhất.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Chí Đạt nhấn mạnh: "Đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi tôi phải không ngừng nỗ lực và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao".

Báo cáo nhanh về hoạt động của đơn vị, ông cho biết sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới, Nhà xuất bản đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đạt nhiều kết quả tích cực trong xuất bản và chuyển đổi số.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Nhà xuất bản xác định trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các khâu biên tập, xuất bản; phát triển hệ sinh thái xuất bản số; nâng cao chất lượng nội dung phục vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai nhà xuất bản trước đó, chính thức hoạt động từ ngày 12/9/2025 theo giấy phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hiện đơn vị có 92 viên chức và 12 lao động hợp đồng.

Ông Trần Chí Đạt sinh năm 1973, có trình độ Tiến sĩ Xuất bản, Kỹ sư điện tử - viễn thông, Cử nhân luật và Cao cấp lý luận chính trị.