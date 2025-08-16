Ngày 15/8, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Chí Đạt - Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, giữ chức Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Khoa học, Công nghệ, Truyền thông. Đây là đơn vị mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật và Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Các ông Bùi Minh Cường, Võ Tuấn Hải và bà Ngô Thị Mỹ Hạnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng Biên tập.

Ông Trần Chí Đạt nhận quyết định từ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Nhà xuất bản Khoa học, Công nghệ, Truyền thông.

Phát biểu tại lễ nhận nhiệm vụ, ông Trần Chí Đạt nhấn mạnh: "Đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà tôi ý thức sâu sắc".

Nhìn lại kết quả mà Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đạt được trong thời gian qua, ông Đạt cho biết: năm 2024, đơn vị xuất bản hơn 1.000 đầu sách, trong đó gần 50% là sách điện tử; năm 2025, lần đầu tiên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận là Nhà xuất bản quốc gia uy tín trong 2/28 mã ngành, liên ngành; đồng thời vận hành đồng bộ 3 nền tảng xuất bản số Book365.vn, Ebook365 và Ebook.gov.vn.

Ông cũng chia sẻ, những kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ, đặc biệt là định hướng của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng với những chỉ dẫn như: "Vô vạn hình tướng là cách để sách đến được hàng triệu người", "Cách đọc sách khác đi thì cách làm sách cũng khác đi" hay "Chúng ta nghĩ khác đi về sách chính là tương lai của sách".

Trên cương vị mới, ông Trần Chí Đạt khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Khoa học, Công nghệ, Truyền thông nỗ lực thực hiện các mục tiêu:

Xây dựng nhà xuất bản phát triển bền vững, gắn với định hướng phát triển của Bộ; Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quy trình quản trị, sản xuất, phát hành; Đến năm 2025, đưa nhà xuất bản đứng trong Top 10 cả nước về đầu sách và doanh thu sự nghiệp; Top 5 về số lượng bản in/đầu sách và lượng người sử dụng sách điện tử; tỷ lệ sách điện tử đạt trên 50%, doanh thu xuất bản điện tử chiếm 20%; Đến năm 2026, hoàn thành việc xây dựng nhà xuất bản số với công cụ, quy trình quản trị hiện đại; Phấn đấu được công nhận là nhà xuất bản quốc gia có uy tín trong 10-12 ngành/liên ngành.

Về phương châm hành động, ông Đạt nhấn mạnh sẽ kiên định thực hiện: "Làm gương - Kỷ cương, - Trọng tâm - Bứt phá", lấy những việc khó làm động lực để phấn đấu.