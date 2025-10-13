Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên trù bị để chuẩn bị các nội dung cho phiên chính thức diễn ra ngày 14 và 15/10.

Theo Ban Tổ chức, có 547 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Tại phiên trù bị, có 546 đại biểu (99,82%) tham dự.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên trù bị đại hội sáng 13/10

Phát biểu tại phiên trù bị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin đại hội sẽ thực hiện 2 nội dung.

Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ hai, đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại đại hội cũng sẽ công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự đoàn đại biểu của thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Theo ông Quang, từ nhiều tháng qua, cùng với việc chỉ đạo quyết liệt công tác sắp xếp các đơn vị hành chính, Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo thành công và đúng tiến độ đại hội của 10.641 tổ chức cơ sở Đảng và 173 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Đồng thời, các tiểu ban của đại hội, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM đã tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung văn kiện báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến theo đúng quy định.

Đại biểu nghiên cứu các tài liệu trên phần mềm ứng dụng

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người

Cũng theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đại hội lần này có cuộc cải cách lớn về tư duy, nhận thức. Đại hội áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí, do đó sẽ không phát tài liệu giấy tới đại biểu. Toàn bộ nội dung, chương trình đại hội sẽ được đưa lên phần mềm đại hội số.

Về thảo luận các văn kiện của Trung ương và thành phố, ông Quang cho biết các văn kiện của thành phố đã được xây dựng bài bản, nghiêm túc, công phu, khoa học và thảo luận, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi tại nhiều cuộc hội nghị, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, văn kiện đã được tập thể lãnh đạo Bộ Chính trị thảo luận, cho ý kiến một cách toàn diện, sâu sắc. Tiểu ban Văn kiện, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổng hợp, nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện qua 6 lần dự thảo, trước khi trình đại hội.

Để nâng cao chất lượng phần nội dung thảo luận tại đại hội, Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra những đóng góp có chất lượng cũng như tích cực tham gia ý kiến tại phiên thảo luận.