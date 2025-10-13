Sáng 13/10, khu vực Học viện Cán bộ TPHCM - nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng của thành phố. Công tác an ninh, kỹ thuật và truyền thông được triển khai đồng bộ. Không khí rộn ràng lan tỏa khắp khu vực xung quanh hội trường.

Hàng trăm cán bộ công an, quân đội, lực lượng kiểm soát an ninh... được huy động, túc trực tại các chốt ra vào và tuyến đường trọng yếu, đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Đại hội lần này được tổ chức theo hướng chuyển đổi số toàn diện. Hệ thống kiểm tra ra vào, điểm danh, quản lý kỹ thuật được ứng dụng công nghệ số. Nhân viên kỹ thuật có mặt thường trực tại các điểm kiểm soát để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Công tác bảo vệ, kiểm soát an ninh được triển khai nghiêm ngặt. Đại biểu được kiểm tra thẻ, quét mã CCCD để điểm danh, kiểm tra an ninh và hành lý trước khi vào khu vực đại hội. Ảnh: BTC

Cùng với khu vực hội trường chính, triển lãm bên lề đại hội thu hút sự chú ý với gần 30 gian trưng bày công nghệ, sản phẩm chuyển đổi số. Hơn 650 sản phẩm và giải pháp công nghệ chiến lược được giới thiệu, trong đó nhiều sáng kiến phục vụ mô hình đô thị thông minh, chính quyền số, dữ liệu lớn, an ninh mạng.

Khu vực trưng bày của khối báo chí – xuất bản giới thiệu hơn 300 đầu sách, tài liệu và hình ảnh về quá trình phát triển của TPHCM. Các mô hình như Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1, Trung tâm Hành chính Bình Dương được dựng mô phỏng bằng vật liệu hiện đại, kết hợp ánh sáng và trình chiếu kỹ thuật số.

Sáng nay, các đại biểu tham dự phiên trù bị, thống nhất chương trình làm việc, nội quy và rà soát công tác chuẩn bị đại hội. Ảnh: BTC

Tại trung tâm báo chí, phóng viên các cơ quan truyền thông có mặt từ sớm. Khu vực tác nghiệp được trang bị màn hình lớn cập nhật trực tiếp diễn biến đại hội, cùng hệ thống kết nối mạng ổn định phục vụ truyền thông đa nền tảng.

Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất diễn ra từ ngày 13 đến 15/10 với 550 đại biểu chính thức. Phiên khai mạc bắt đầu sáng 14/10 tại điểm cầu trung tâm và được truyền hình trực tiếp trên HTV9. Bốn điểm cầu trực tuyến được kết nối gồm UBND phường Sài Gòn, Đảng ủy phường Dĩ An, Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

Nội dung trọng tâm của đại hội là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020–2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trong nhiệm kỳ. Đại hội cũng thảo luận phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025–2030 và đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.