Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tham gia chuỗi hoạt động tham quan các công trình trọng điểm, dâng hương tưởng niệm tại những địa danh lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng.

Tại Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đoàn thành kính tưởng nhớ vị danh tướng có công mở cõi, đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, nay là TPHCM. Đây cũng là người đầu tiên thiết lập bộ máy chính quyền ở vùng đất Nam Bộ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân công đức to lớn của các Vua Hùng cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương

Cũng trong sáng nay, đoàn đã trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM. Công trình được xem là biểu tượng giao thông mới, góp phần định hình diện mạo một thành phố năng động, hiện đại và hướng đến phát triển bền vững.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, giới thiệu tổng quan về tiến độ tuyến metro số 1 và quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố

Xuất phát từ ga Bến Thành, các đại biểu có dịp quan sát đô thị hiện đại dọc theo tuyến metro

Sau các hoạt động dâng hương và trải nghiệm metro, đoàn đại biểu chia thành các tổ, tham quan một số mô hình phát triển tiêu biểu như: Tòa nhà VNG Campus, Bảo tàng Lịch sử TPHCM, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Cảng Gemalink, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, Khu công nghiệp Becamex Bình Dương và Trung tâm Hội nghị Triển lãm tại Bình Dương.

Các hoạt động trên nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, thể hiện tinh thần tri ân, đoàn kết và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Theo kế hoạch, Đại hội diễn ra trong ba ngày (13 - 15/10) tại Học viện Cán bộ TPHCM, với sự tham dự của 550 đại biểu, chia thành 12 tổ thảo luận. Phiên trù bị được tổ chức ngày 13/10; phiên khai mạc chính thức diễn ra sáng 14/10 và được truyền hình trực tiếp.