Hôm nay (30/7), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Văn Ngọ (SN 1991, ở Nghệ An) ra xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều ngày 22/10/2025, tại km3 đường Phan Trọng Tuệ (xã Đại Thanh), Công an phường Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội, Chi Cục Hải quan khu vực 1 phát hiện 21 thùng cát tông chứa 21 chiếc xe đạp. Bên trong săm lốp của những chiếc xe đạp có chứa rất nhiều ma túy (21.532,02 gam MDMA, 29.161,69 gam Ketamine).

Hai người đứng gần các thùng cát tông trên là Trương Văn Ngọ và Nguyễn Văn V. bị đưa về trụ sở cảnh sát để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra cho thấy, qua các mối quan hệ xã hội, Ngọ quen biết một người có tên là Toán, dùng tài khoản “Mommom” của ứng dụng Signal để liên lạc với nhau. Từ khoảng tháng 4/2025, Toán bắt đầu thuê Ngọ vận chuyển ma túy với tiền công 30 triệu/tháng.

“Ông trùm giấu mặt” này chỉ đạo Ngọ liên lạc với người tên Thái, sử dụng tài khoản Signal “Mèo Hoang” để nhận ma túy. Ma túy chủ yếu được giao nhận ở huyện Nam Đàn và Đô Lương (cũ), thuộc tỉnh Nghệ An, rồi mang đi các tỉnh khác theo chỉ đạo của Toán.

Ngoài tiền lương hằng tháng, mỗi lần đi giao ma túy, Ngọ được Toán thưởng thêm 1 triệu đồng/ngày. Do không có giấy phép lái xe nên Ngọ thuê V. làm lái xe và trả cho người này 10 triệu đồng/tháng.

Khi nào cần đi giao hàng, Ngọ sẽ bảo V. thuê xe tự lái chở đi. Theo lời khai của các bị cáo, từ khi lái xe cho Ngọ đến khi bị bắt, V. đã 10 lần chở Ngọ đến Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội để giao hàng.

V. không biết cụ thể là hàng gì và chỉ được Ngọ cho biết là “đi giao bài bịp”. Khi đến điểm giao, nhận hàng, Ngọ bảo V. xuống xe đứng đợi để anh ta tự lái xe đi giao nhận hàng, xong xuôi mới quay lại đón V.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Chuyến hàng cuối cùng

Khoảng 3h ngày 22/10/2025, Toán dùng tài khoản “Mommom” gọi điện cho Ngọ bảo ra Hà Nội nhận ma túy được cất giấu trong các thùng xe đạp. Toán dặn Ngọ đi đến địa chỉ 178 Phan Trọng Tuệ, Hà Nội, để nhận ma túy.

Sau khi đến nơi, Ngọ báo cho “ông trùm giấu mặt”. Toán bảo Ngọ gửi định vị và đợi xe tải mang hàng đến.

Khi Ngọ đang xếp các thùng cát tông lên xe ba gác để chở đi thì bị cơ quan công an phát hiện, kiểm tra, đưa về trụ sở để làm việc.

Về “ông trùm giấu mặt”, do Ngọ khai không rõ nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với mã vận đơn có chứa ma túy, cơ quan điều tra làm rõ, các thùng hàng chứa xe đạp có ma túy trong săm lốp được gửi từ Berlin, Cộng hòa liên bang Đức về Việt Nam qua đường hàng không.

Bị cáo Ngọ thừa nhận đã nhiều lần nhận và chuyển ma túy cho Toán từ nước ngoài về Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội. Tuy nhiên, tài liệu điều tra chỉ có thể làm rõ số lượng ma túy mà Ngọ vận chuyển là 50.693,71 gam.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Văn Ngọ mức án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.