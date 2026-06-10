Ngày 10/6, tại TPHCM, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 126N. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ trao thưởng.

Đường dây tinh vi, dùng công nghệ cao ẩn danh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phát hiện một đường dây ma túy có dấu hiệu hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh với quy mô lớn.

Bộ Công an công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 126N. Ảnh: Linh An.

Bộ máy tội phạm này tổ chức hết sức chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng triệt để lợi dụng công nghệ cao, sử dụng các ứng dụng liên lạc mã hóa ẩn danh, tài khoản ngân hàng và ví điện tử ảo để điều hành từ xa. Chúng chia nhỏ các khâu vận chuyển qua nhiều tầng nấc trung gian nhằm xóa dấu vết và hợp thức hóa dòng tiền.

Các đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CACC

Địa bàn hoạt động của các đối tượng trải rộng trên nhiều tỉnh thành. Các đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở tại vùng biên giới, đường mòn, lối mở để tuồn ma túy vào nội địa. Đáng chú ý, các đối tượng tham gia phần lớn có tiền án, tiền sự, trang bị súng đạn để sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng và quy mô của đường dây ma tuý này, giữa tháng 1/2026, Bộ Công an đã xác lập chuyên án mang bí số 126N.Cục C04 đã chủ trì, phối hợp với hàng loạt đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và Công an 11 tỉnh, thành phố để áp dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh.

Cuộc truy quét đồng loạt tại 11 tỉnh, thành phố

Sau thời gian dài kiên trì trinh sát, giữa tháng 4 vừa qua, nhận thấy thời cơ chín muồi, Ban chuyên án quyết định cất lưới.

Kế hoạch phá án được xây dựng tỉ mỉ với nhiều mũi tấn công, chốt chặn tại các tuyến đường xung yếu. Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 đối tượng chính tại hai điểm, sau đó đồng loạt khống chế, bắt giữ các đối tượng khác trong đường dây tại 11 tỉnh, thành phố.

Một đối tượng bị bắt giữ trên đường. Ảnh: CACC

Và tang vật ma tuý trong xe ô tô. Ảnh: CACC

Đây là chuyên án ma túy đầu tiên được xác lập có phạm vi trải dài trên 11 địa bàn, huy động lực lượng tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Ngay ngày đầu phá án, số lượng đối tượng bị bắt giữ đã lên tới 119 người. Quá trình triển khai đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng phá án và người dân.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc đấu tranh mở rộng, bắt giữ toàn bộ đường dây từ lớp đầu tiên đến lớp tiêu thụ, tính đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 403 đối tượng.

Các loại ma tuý thu giữ. Ảnh: CACC

Về lượng tang vật, cơ quan công an thu giữ tổng cộng 88,3 kg ma túy tổng hợp; 6.386 viên thuốc lắc; 19 bánh heroin; 416 gói ma túy dạng "nước vui"; 60 đầu thuốc lá điện tử (Podchill) chứa chất cấm và 206 kg khí N2O (bóng cười). Bên cạnh đó, lực lượng phá án còn tịch thu lượng vũ khí, tài sản gồm 7 khẩu súng; 35 viên đạn; 16 xe ô tô và gần 4,5 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố 45 vụ án, khởi tố 230 bị can, xử lý vi phạm hành chính 114 đối tượng. Ban chuyên án đang tiếp tục phân loại, củng cố tài liệu hồ sơ đối với số đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định.

Để kịp thời động viên chiến công đặc biệt xuất sắc này, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã gửi Thư khen cho 9 đơn vị chủ chốt. Lãnh đạo Bộ Công an cũng có quyết định thưởng bằng tiền cho 35 tập thể tham gia đấu tranh chuyên án.