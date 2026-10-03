VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 181 bị can trong đường dây lừa đảo và mua bán hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân. “Ông trùm” của đường dây này đã khiến 5.418 người sập bẫy lừa.

Trong số 181 bị can, Trần Quang Đạo (SN 1993, ở TPHCM) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2023 đến ngày 17/6/2025, Đạo đã cùng Trần Tấn Tài (SN 1996, ở TP HCM) thực hiện hành vi mua bán trái phép các dữ liệu thông tin cá nhân của những người già yếu hoặc thường sử dụng sản phẩm bồi bổ sức khỏe là thực phẩm chức năng.

Cáo trạng xác định Đạo đã mua trái phép hơn 1,1 tỷ dữ liệu thông tin cá nhân từ Trần Tấn Tài với giá hơn 2,1 tỷ đồng. Sau đó, Đạo cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có thông tin trong danh sách đã mua.

Cụ thể, đầu năm 2023, Đạo thành lập 4 công ty kinh doanh, mua bán thực phẩm chức năng, đồ gia dụng trên địa bàn TPHCM. Bị can nhờ mẹ và em trai đứng tên đại diện các công ty này. Riêng Đạo đứng tên đại diện Công ty Resshose.

Ảnh minh họa.

Đạo giao mỗi công ty cho một người quản lý chung. Với số tiền chiếm đoạt được, Đạo quản lý, sử dụng, chi cho hoạt động của 4 công ty và trả công nhân viên khoảng 5,5 - 8,5 triệu đồng/người/tháng; trả tiền “hoa hồng” từ 8-16% trên tổng số tiền nhân viên lừa đảo chiếm đoạt được.

Từ ngày 1/3 - 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo 5.418 người, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.

Đạo bị xác định đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, phân công, chỉ đạo các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. VKSND Tối cao đánh giá, hoạt động của đường dây do Trần Quang Đạo cầm đầu có tính tổ chức và chuyên nghiệp.

Đối với Trần Tấn Tài, cáo trạng xác định từ tháng 8/2023 - 10/2024, bị can này đã bán trái phép hơn 1,1 tỷ dữ liệu thông tin cá nhân cho Trần Quang Đạo với giá hơn 2,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 769 triệu đồng.

Thủ đoạn dụ dỗ người nhẹ dạ

Theo tài liệu điều tra, các bị can dùng thủ đoạn tặng quà, treo giải thưởng trên địa bàn TPHCM và các địa phương trên cả nước để tạo lòng tin, sau đó chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

"Ông trùm'' Trần Quang Đạo xây dựng kịch bản, các bước thực hiện hành vi lừa đảo và chỉ đạo tập huấn cho nhân viên để gọi điện lừa khách.

Theo đó, nhân viên phòng kinh doanh sẽ gọi điện theo danh sách khách hàng, giả là nhân viên bệnh viện, thông báo khách hàng đã được tặng "10 tháng sử dụng miễn phí nước yến sào, mỗi tháng 1 hộp, mỗi hộp có 6 lon". Khách hàng phải chi trả 279.000 đồng tiền phí vận chuyển cho lần đầu tiên, các lần sau không phải thanh toán phí vận chuyển.

Khi người bị hại đồng ý, nhân viên của Đạo tiếp tục gọi điện để xác nhận địa chỉ, thông tin khách hàng để gửi quà.

Ngay sau khi khách hàng nhận quà, các đối tượng gọi điện thông báo họ có đủ điều kiện dự thưởng chương trình với các giải thưởng giá trị từ 10 đến gần 100 triệu đồng (tivi, tủ lạnh, ghế massage...). Tuy nhiên, để được tham gia quay thưởng, khách hàng phải nộp phí làm hồ sơ từ 730 nghìn đến 3 triệu đồng.

Khách hàng tin tưởng chuyển tiền xong mới biết mình bị lừa vì không được nhận thưởng, cũng không liên lạc được với nhân viên của Đạo.

Tại cơ quan điều tra, Đạo cùng đồng phạm đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.