Ngày 21/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Là một hoạt động thực hiện chương trình phổ biến, hướng dẫn pháp luật và triển khai thi hành các luật mới được Quốc hội thông qua, hội nghị là dịp để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng cập nhật những quy định quan trọng, trao đổi những vấn đề thực tiễn trong quá trình triển khai, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức về việc bảo vệ an ninh và giữ gìn dữ liệu cá nhân.

Trong phát biểu khai mạc sự kiện, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05 nhấn mạnh: Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành là cột mốc có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng pháp lý thống nhất cho công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, lấy an ninh làm nền tảng cốt lõi, phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số bền vững và chuyển đổi an toàn trong giai đoạn mới.

Từ đó, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng gắn với chủ quyền dữ liệu, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, hạ tầng, kỹ thuật theo hướng an ninh an toàn, tự chủ, mang bản sắc Việt Nam.

Cũng theo ông Minh, Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là 2 đạo luật có mối quan hệ bổ trợ chặt chẽ với nhau, song hành trong quá trình tuân thủ bởi bảo đảm an ninh mạng hệ thống là điều kiện kỹ thuật của bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ dữ liệu cá nhân là bảo vệ phần dữ liệu cốt lõi trong hệ thống.

Việc tổ chức triển khai đồng bộ Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành nhận thức và văn hóa bảo vệ an ninh mạng và dữ liệu cá nhân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh mạng; bảo vệ dữ liệu cá nhân; bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; cũng như phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

“Yêu cầu đặt ra với mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân là cần nhận thức và hiểu đúng quy định pháp luật, đặt trách nhiệm và ý thức tuân thủ là điều kiện tiên quyết trong mọi hoạt động trên không gian mạng; từ đó lá chắn số an toàn được thiết lập chủ động và vững chắc, uy tín và niềm tin được củng cố, góp phần giúp các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng tín nhiệm trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như mở rộng hợp tác quốc tế”, ông Minh cho hay.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân của NCA điều phối phiên tọa đàm “Tuân thủ và tín nhiệm: Từ bản đồ nghĩa vụ pháp lý đến năng lực cạnh tranh mới trong kỷ nguyên dữ liệu”.

Trong khuôn khổ hội nghị, bên cạnh 2 phiên hội thảo tập trung phổ biến các nội dung quan trọng của Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đơn vị tổ chức cũng dành thời gian cho phiên tọa đàm “Tuân thủ và tín nhiệm: Từ bản đồ nghĩa vụ pháp lý đến năng lực cạnh tranh mới trong kỷ nguyên dữ liệu”.

Dưới sự điều phối của ông Ngô Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA, các chuyên gia đã trao đổi, chia sẻ về cách thức tổ chức thực hiện và kinh nghiệm tuân thủ quy định pháp luật, tập trung vào 2 nội dung chính gồm: Bản đồ tuân thủ Luật An ninh mạng năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; ín nhiệm về bảo vệ dữ liệu cá nhân - Năng lực cạnh tranh mới trong kỷ nguyên dữ liệu.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Bộ Công an, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ thực thi hiệu quả Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân) nhằm hướng tới mục tiêu thực thi pháp luật để kiến tạo sự phát triển tương lai.