Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND TP Đà Nẵng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, các bị can đã mua bán 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng (TKNH) cá nhân, mở khoảng 670 TKNH doanh nghiệp rồi chuyển cho nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia để dùng vào các hoạt động bất hợp pháp.

Các bị can Trang Quang Trung, Bùi Trọng Tấn, Lê Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Hoàng Min, Lê Hữu Nghĩa nhận thức được các đối tượng ở Campuchia mua TKNH để sử dụng cho các mục đích chuyển tiền bất hợp pháp (như đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền) nhưng vẫn liên tục tìm cách mở TKNH để mua bán.

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Sau một thời gian, do các TKNH cá nhân tại Việt Nam phải thực hiện quy định sinh trắc học nên nhóm tội phạm ở Campuchia dừng không mua TKNH cá nhân.

Thay vào đó, chúng yêu cầu các bị can ở Việt Nam mua TKNH doanh nghiệp. Đối với TKNH doanh nghiệp, các đối tượng biết rõ đây là các doanh nghiệp “ma”, không có hoạt động kinh doanh thực tế, dòng tiền chuyển qua các doanh nghiệp này toàn bộ là tiền phạm pháp.

Các đối tượng đã thống nhất việc lập hồ sơ giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp, mở TKNH nhằm cố ý gây khó khăn, trở ngại cho việc làm rõ nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển, quyền sở hữu đối với tiền trong các tài khoản này.

Những giao dịch bất thường

Theo cáo trạng, toàn bộ số tiền chuyển qua các TKNH cá nhân là để rửa tiền. Những TKNH này có chung đặc điểm là phát sinh các giao dịch với giá trị lớn, tần suất liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung chuyển tiền, tiền chuyển vào rồi chuyển ra, không duy trì số dư.

Những TKNH cá nhân này có giai đoạn giao dịch tới gần 1.000 tỷ đồng trong 3 tháng. Ở thời điểm khác, trong 2 tháng, tổng số tiền giao dịch là gần 300 tỷ đồng.

Tương tự, nhóm tội phạm cũng dùng các TKNH doanh nghiệp “ma” để rửa tiền. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua những TKNH doanh nghiệp lên tới hơn 67.905 tỷ đồng, 43.589.607 USD, 1.463.033 EUR, 1.019.208 CAD.

Báo động cho nhóm tội phạm bên kia biên giới

Sau khi giúp nhóm tội phạm bên Campuchia mua TKNH trái phép, các bị can ở Việt Nam vẫn cấu kết chặt chẽ với những đối tượng bên kia biên giới để quản lý, theo dõi tình hình hoạt động của các TKNH.

Khi các TKNH gặp vấn đề (như bị khóa Internet Banking/Mobile Banking không thể chuyển tiền hoặc bị rút tiền trong tài khoản), các đối tượng bên Campuchia chỉ đạo các bị can ở Việt Nam đưa người bán TKNH đi mở khóa Internet Banking/Mobile Banking để chuyển tiền lại cho chúng.

Khi có người tự ý rút tiền trong TKNH đã bán, nhóm bị can sẵn sàng đi thu hồi lại số tiền cho nhóm tội phạm bên Campuchia. Số tiền này nhiều khi lên tới vài tỷ đồng.

Thời điểm TKNH đã bán cho nhóm tội phạm bị tra soát, điều tra, các bị can còn chủ động cảnh báo cho các đối tượng ở Campuchia để không chuyển tiền vào các tài khoản này.

Ngày 5/5/2023, bị can Lê Hữu Nghĩa nhắn tin qua Telegram cho đối tượng có tên “K Jackie” ở Campuchia thông báo: “Alo anh, Đỗ Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Phi Cường, Lê Phạm Anh Quốc, các tài khoản này bên anh không chuyển tiền vào nữa, đang bị điều tra hoặc rút tiền về càng tốt”.