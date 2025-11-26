Kênh NBC News đưa tin, trong buổi lễ tổ chức tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng hôm 25/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã ân xá cho 2 chú gà tây may mắn tên là Waddle và Gobble. “Nhìn xem nó vui chưa kìa. Gobble, ta muốn nói với ngươi, điều rất quan trọng là ngươi được ân xá vô điều kiện. Nhân tiện, Waddle đang không có mặt nhưng không sao cả, chúng ta có thể giả vờ như Waddle vẫn ở đây”, ông Trump nói.

Ông Trump chạm vào chú gà tây Gobble tại buổi lễ. Ảnh: Nhà Trắng

Được biết, 2 chú gà tây trên được đặt tên theo sự bình chọn trực tuyến của công chúng Mỹ và được Liên đoàn Gà tây quốc gia cung cấp để Nhà Trắng sử dụng trong buổi lễ.

Cũng tại sự kiện trên, khi phát biểu trước các quan khách tham dự, ông Trump bất ngờ nhắc đến cha con cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng và rất nghiêm ngặt về tình huống khủng khiếp do một người đàn ông tên là Joe Biden 'ngủ gật' gây ra vào năm ngoái, ông ấy đã sử dụng một chiếc bút tự động để ân xá cho gà tây. Do vậy, tôi có nghĩa vụ xác định lệnh ân xá gà tây năm ngoái hoàn toàn không hợp lệ. Cũng như việc ân xá cho hầu hết những người khác, ngoại trừ, ừm, Hunter đâu rồi”, ông Trump phát biểu, ám chỉ đến con trai của người tiền nhiệm là Hunter Biden, người được ông Biden ký lệnh ân xá chỉ vài tuần trước khi rời nhiệm sở.

Ông Trump phát biểu trước các quan khách có mặt trong buổi lễ. Ảnh: Nhà Trắng

Theo NBC News, truyền thống tặng gà tây cho các đời tổng thống Mỹ có từ năm 1947, khi Liên đoàn Gà tây quốc gia lần đầu tiên tặng cho Tổng thống khi đó Harry Truman. Tuy nhiên, phải đến năm 1989, việc ân xá cho gà tây mới được chính thức hoá dưới thời cố Tổng thống George H.W. Bush.