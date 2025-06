Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo RT, ông Trump tuyên bố Israel và Iran đã đồng ý ngừng bắn vài ngày sau khi quân đội Mỹ thực hiện các cuộc không kích chưa từng có vào ba cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan của Tehran. Tổng thống Mỹ khẳng định, các cơ sở hạt nhân trên đã bị "xóa sổ hoàn toàn".

Iran đã phủ nhận việc các cơ sở làm giàu uranium của nước này bị phá hủy, đồng thời thẳng thừng loại trừ khả năng từ bỏ chương trình hạt nhân dân sự.

Israel và Iran đã không kích lẫn nhau ngay sau khi ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn vào chiều 24/6. Lãnh đạo Nhà Trắng đã dùng những lời lẽ cứng rắn khi chỉ trích Israel và Iran vi phạm lệnh ngừng bắn. Sau đó, do ông Trump can gián, Israel chỉ nhắm vào một tổ hợp radar của Iran thay vì mở một cuộc tấn công lớn.

Trong một lá thư gửi Ủy ban Nobel Na Uy, nghị sĩ Cộng hòa Earl "Buddy" Carter đã đề cử Tổng thống Mỹ vì vai trò "phi thường và lịch sử" của ông trong việc làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran.

Theo bản sao của lá thư được ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 24/6, nghị sĩ Carter viết: "Ảnh hưởng của Tổng thống Trump đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một thỏa thuận nhanh chóng mà nhiều người tin là không thể đạt được... Ông Trump cũng có những hành động táo bạo, quyết đoán để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran". Ông Carter cho biết thêm, khả năng lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Trump là rất lý tưởng để đoạt giải Nobel Hòa bình.

Tuần trước, Pakistan cũng chính thức đề cử ông Trump tranh giải Nobel Hòa bình năm 2026, trích dẫn những đóng góp của Tổng thống Mỹ trong việc làm trung gian chấm dứt xung đột giữa nước này với Ấn Độ. Căng thẳng giữa New Delhi - Islamabad bùng phát sau vụ tấn công khủng bố chết người ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý vào tháng 4. New Delhi đã phủ nhận việc họ chấp nhận bất kỳ sự hòa giải bên ngoài nào.