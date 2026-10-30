Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Trung Đông, đã báo cáo Tổng thống Donald Trump về các phương án quân sự đối với Iran trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 29/10.

Tư lệnh CENTCOM và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ. Ảnh: APA

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và những người nắm rõ nội dung cuộc họp cho biết, ngoài Đô đốc Brad Cooper, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine, cùng các thành viên khác trong nội các cũng dự họp.

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi các quan chức quân sự này có cuộc họp tại Nhà Trắng với Phó Tổng thống JD Vance. Theo một số báo cáo, ông Vance được cho là đã chủ động liên hệ với Iran nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Tổng thống Trump bác bỏ thông tin này, nói rằng Phó Tổng thống chỉ trao đổi với phía Iran về vấn đề thiếu hụt thiết bị y tế.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng phát động một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran, sau chiến dịch không kích của Mỹ và Israel hồi đầu năm nay.

Theo nguồn tin của báo Wall Street Journal, Mỹ đã thông báo với nhiều quốc gia Ảrập ở vùng Vịnh về việc họ cần chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự ngắn nhưng dữ dội, có thể diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã tăng cường hệ thống phòng không, đạn dược và các nguồn tiếp tế khác tại Trung Đông. Washington đồng thời điều chuyển một số binh sĩ khỏi những căn cứ được đánh giá dễ bị tổn thương trước nguy cơ Iran trả đũa.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc và CENTCOM từ chối bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, Iran từng đưa ra cảnh báo, cả công khai lẫn riêng tư rằng nước này sẽ tấn công vào nhiều mục tiêu khác nhau của Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh nếu Mỹ thực hiện hành động quân sự.