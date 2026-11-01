Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định về việc có tiếp tục tấn công Iran hay không, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình vẫn đình trệ.

Ông Trump chưa quyết định tấn công Iran. Ảnh: WANA

Theo đài RT, phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp báo ở Atlanta, bang Georgia, Mỹ hôm 31/10, Ngoại trưởng Rubio cho hay: “Chúng tôi có thể đạt được các mục tiêu quân sự nếu muốn”. Tuy nhiên, ông Rubio nhấn mạnh Tổng thống Trump “chưa đưa ra quyết định” về bất kỳ hành động quân sự mới nào trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Washington có thể nối lại các cuộc không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11.

“Hôm nay, tôi không có thông báo nào về vấn đề này và chúng tôi cũng không xem nhẹ bất kỳ khả năng nào”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Tehran đang “tích cực và công khai” nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại, nhưng lưu ý ông Trump vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao. Ông Rubio từ chối đánh giá tiến triển của các cuộc đàm phán cũng như đưa ra thời hạn cho khả năng đạt được thỏa thuận.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Iran hôm 31/10 hội đàm với các nhà trung gian Qatar tại Doha nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn. Cuộc gặp diễn ra sau hơn 12 giờ đàm phán giữa các quan chức Iran và Qatar tại Tehran hôm 30/10.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 31/10 nói với hãng tin Al Jazeera rằng Tehran đã xem xét bức thư của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đồng thời mô tả nỗ lực nối lại đối thoại của Washington là “một bước đi tích cực”.

Bức thư gửi tới một quan chức an ninh cấp cao của Iran hồi đầu tuần, nhằm thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của động thái này, nói rằng ông chỉ cho phép tiến hành các cuộc thảo luận liên quan đến việc chuyển giao vật tư y tế cho Iran.

Qatar đã đề xuất một kế hoạch kéo dài 7 ngày, trong đó Washington và Tehran thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin có đi có lại trước khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình rộng hơn.

Tuy nhiên, các quan chức Iran được cho là không hài lòng với đề xuất này. Thay vào đó, Tehran thúc đẩy kế hoạch riêng, yêu cầu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấp thuận một cơ chế vận tải biển do Iran hậu thuẫn qua eo biển Hormuz trước khi tuyến đường thủy chiến lược này được mở cửa trở lại.