Trang Pravda của Ukraine hôm 12/4 trích dẫn một tài liệu cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã ký duyệt sắc lệnh gia hạn thêm 12 tháng các lệnh trừng phạt đối với nước Nga. Những lệnh trừng phạt trên vốn được áp lên Moscow bởi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từ giữa tháng 4/2021.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The White House

“Những hoạt động ‘gây hại’ ở nước ngoài của Nga… tiếp tục tạo ra mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ. Vì lý do này, tình trạng khẩn cấp quốc gia phải tiếp tục có hiệu lực sau ngày 15/4”, một đoạn trong tài liệu trên viết.

Tài liệu trên sau đó cũng nhắc đến việc Nga “tiếp tục tạo ra mối đe dọa đối với các cuộc bầu cử tự do và thể chế dân chủ ở Mỹ và các nước đồng minh; tham gia và hỗ trợ các cuộc tấn công mạng; làm xói mòn an ninh ở những quốc gia và khu vực quan trọng với an ninh quốc gia Mỹ…”.

Hiện chính quyền Moscow chưa bình luận về những thông tin trên.