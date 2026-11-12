Nếu Nvidia quyết định sa thải CEO Jensen Huang, những ứng viên tiềm năng thay thế ông có thể là Giám đốc Tài chính Colette Kress hay Phó Chủ tịch Ian Buck.

Thời báo Phố Wall và CNN đưa tin hội đồng quản trị Nvidia sẽ tổ chức cuộc họp khẩn bàn phương án chấm dứt nhiệm kỳ với CEO Jensen Huang.

Cổ phiếu Nvidia giảm 8,6% trong giao dịch sau giờ đóng cửa lúc 8 giờ tối ngày 11/11.

“Nếu Jensen Huang bị sa thải như dự kiến, môi trường vốn đã đầy thách thức đối với các nhà đầu tư và nhân viên của Nvidia sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể”, Mike O'Rourke, chiến lược gia trưởng về thị trường tại JonesTrading, chia sẻ với CNN trong email.

“Hiện tại Nvidia là công ty quan trọng nhất thế giới”, ông nói. “CEO mới sẽ cần phải đánh giá toàn diện công ty và người kế nhiệm của Jensen sẽ không có cùng quyền tự do hay sự ưu ái để theo đuổi các thương vụ phức tạp và sử dụng các chiến thuật bán hàng hung hăng”.

Dan Ives, đối tác kiêm Giám đốc cấp cao tại Yorkville Ives & Co., cho rằng "mọi chuyện đã rõ ràng và những ngày của Jensen tại Nvidia có thể sắp kết thúc".

“Mặc dù Jensen là trung tâm trong câu chuyện Nvidia… công nghệ GPU tiên tiến của họ sẽ tiếp tục phát triển và điều đó không làm thay đổi vị thế vững chắc mà Nvidia đang nắm giữ trong cuộc chạy đua vũ trang chip của cuộc cách mạng AI”, Ives nói.

Ứng viên tiềm năng thay thế Jensen Huang

Một số ứng viên tiềm năng đã nổi lên, bao gồm Phó Chủ tịch Ian Buck và Giám đốc Tài chính Colette Kress. Hai người con của Huang là Madison và Spencer hiện cũng đang làm việc tại Nvidia.

Nvidia chưa từng công khai chỉ định một nhân vật đứng thứ hai trong bộ máy lãnh đạo. Jensen Huang nổi tiếng với phong cách quản trị có cơ cấu phân cấp tương đối phẳng, khi có tới khoảng 60 người báo cáo trực tiếp cho ông.

Madison Huang, con gái CEO Nvidia Jensen Huang.

Madison Huang, con gái lớn của Huang, hiện giữ chức Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm AI vật lý. Theo nguồn tin nội bộ, bà có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo cao hơn trong tương lai.

Trong khi đó, nhà phân tích Gil Luria đến từ DA Davidson chỉ ra Colette Kress là lãnh đạo cấp cao duy nhất khác của Nvidia có mức độ hiện diện công khai đáng kể. Bà có thể đảm nhận vị trí CEO tạm quyền nếu Huang rời ghế.

Giám đốc tài chính Colette Kress. Ảnh: Nvidia

Kress đã làm việc tại Nvidia 13 năm. Trước đó, bà từng đảm nhiệm các vị trí trong lĩnh vực tài chính tại Cisco và Microsoft.

Tuy nhiên, do không có nền tảng kỹ thuật - yếu tố đóng vai trò quan trọng trong cách Huang điều hành Nvidia, một ứng viên khác được đánh giá phù hợp hơn cho vị trí lãnh đạo dài hạn là Ian Buck.

Phó Chủ tịch Ian Buck. Ảnh: Nvidia

Buck là lãnh đạo kỳ cựu, từng tham gia phát triển CUDA, nền tảng phần mềm dành cho chip đã trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp Nvidia thống trị thị trường AI.

Ông đã gắn bó với Nvidia 22 năm và đang phụ trách các mảng trung tâm dữ liệu và điện toán. Đây là bộ phận đóng góp gần như toàn bộ doanh thu cho hãng chip.

Nvidia cũng có thể tìm kiếm ứng viên thay thế Jensen Huang từ bên ngoài, song đó phải là lãnh đạo từ các tập đoàn công nghệ. Chẳng hạn, Thomas Kurian, CEO Google Cloud và Matt Garman, CEO Amazon Web Services (AWS).

Cả hai đều đang điều hành những mảng kinh doanh điện toán đám mây quy mô lớn, có mức đầu tư đáng kể vào hạ tầng AI và duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Nvidia.

Nhờ đó, họ có sự am hiểu trực tiếp về khách hàng cũng như công nghệ đang thúc đẩy tăng trưởng của hãng chip Mỹ.

(Theo Insider)