Tờ The Hill đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/3 đã bác bỏ cáo buộc gần đây của Thủ hiến Greenland Múte Bourup Egede về chuyến thăm sắp tới của các đại diện Washington đến hòn đảo này.

“Đây là sự thân thiện, không phải khiêu khích. Chúng tôi đang làm việc với rất nhiều người đến từ Greenland, những người muốn thấy điều gì đó xảy ra, liên quan đến việc họ được bảo vệ và chăm sóc đúng cách. Họ đang mời gọi chúng tôi. Chúng tôi không mời gọi họ. Chúng tôi đã được mời đến đó và tôi nghĩ điều này thật tuyệt”, ông Trump nói trong một cuộc họp nội các.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The White House

Lãnh đạo Nhà Trắng sau đó nhận định, đảo Greenland có thể thuộc về Mỹ trong tương lai và "điều này rất quan trọng xét từ quan điểm về an ninh quốc tế". Ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh mong muốn Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia, bất chấp sự phản đối từ cả các quan chức Đan Mạch và Liên minh châu Âu (EU).

Theo The Hill, Nhà Trắng hôm 23/3 xác nhận bà Usha Vance, vợ của Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz có kế hoạch đến thăm Greenland trong 3 ngày từ 25 - 27/3. Dự kiến, chuyến đi nhằm “tham quan các di tích lịch sử, tìm hiểu di sản Greenland cũng như tham dự một số sự kiện tại đó”.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó cùng ngày, Thủ hiến Greenland Egede cáo buộc chuyến thăm của các quan chức Mỹ “là hành động khiêu khích”. “Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng làm gì ở Greenland. Mục đích duy nhất là thị uy sức mạnh với chúng tôi. Sự hiện diện của ông ta ở Greenland chắc chắn sẽ thúc đẩy niềm tin của người Mỹ vào sứ mệnh của ông Trump và áp lực sẽ tăng lên", ông Egede bày tỏ.