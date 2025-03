Theo hãng tin RT, sau cuộc thảo luận giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thư ký NATO ở Phòng Bầu Dục vào ngày 13/3, khi được hỏi về khả năng sáp nhập đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, ông Trump nói bản thân nghĩ điều đó sẽ xảy ra.

"Trước đây, tôi đã không nghĩ nhiều, nhưng tôi đang ngồi với một người đàn ông có thể rất quan trọng. Ông biết đấy, chúng tôi cần Greenland cho an ninh quốc tế. Hiện có nhiều thế lực đáng chú ý đang hoạt động quanh các vùng biển đó và chúng ta cần cẩn trọng”, Tổng thống Trump quay sang nói với Tổng thư ký NATO.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global Look Press

Tuy nhiên, ông Rutte nhấn mạnh: “Khi nói đến Greenland, việc gia nhập hay không gia nhập Mỹ, tôi sẽ để điều đó ngoài cuộc thảo luận này vì tôi không muốn kéo NATO vào chuyện đó”.

Song, Tổng thư ký NATO cho rằng ông Trump “hoàn toàn đúng” khi đề cập tới những lo ngại về an ninh ở Bắc Cực, do sự hiện diện ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc trong khu vực. Ông Rutte cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng đối với các quốc gia phương Tây khi “cùng nhau giải quyết các vấn đề trên dưới sự lãnh đạo của Mỹ”.

Lãnh đạo Nhà Trắng đã nhắc lại việc Mỹ “thực sự cần” Greenland cho cả an ninh quốc gia và quốc tế. “Tôi nghĩ đó là lý do tại sao NATO có thể phải can thiệp theo một cách nào đó”, ông Trump nói thêm.

Theo Tổng thống Mỹ, nước này đã có “một vài căn cứ”, hàng trăm binh lính ở Greenland và “có thể các bạn sẽ thấy ngày càng nhiều binh lính đến đó”.

Tuyên bố của ông Trump nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ phía Greenland. Theo đó, người đứng đầu Greenland Mute Egede chỉ trích Tổng thống Mỹ ấp ủ "ý định sáp nhập hòn đảo".

Greenland từ lâu đã có tầm quan trọng chiến lược do vị trí ở Bắc Cực và có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác. Với diện tích 2,2 triệu km2 và dân số chỉ khoảng 60.000 người, hòn đảo còn là nơi hoạt động của một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ tại Thule.