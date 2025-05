Nhà tù Alcatraz nằm trên một hòn đảo tách biệt với đất liền. Ảnh: Shutterstock

Theo BBC, trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội Truth Social hôm 4/5, ông Trump thông báo đã chỉ đạo Cục Nhà tù cùng Bộ Tư pháp, Cục điều tra Liên bang (FBI) và Bộ An ninh nội địa của Mỹ xây dựng lại và mở cửa nhà tù Alcatraz để giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất cũng như buộc chúng tránh xa bất kỳ ai có thể gây hại.

Người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố, việc tái mở cửa Alcatraz là ý tưởng mới nảy sinh của ông và nhà tù này sẽ giữ vai trò là biểu tượng của luật pháp, trật tự và công lý.

Ban đầu, Alcatraz là một pháo đài phòng thủ của Hải quân Mỹ và sau đó được tái xây dựng vào đầu thế kỷ 20 thành một nhà tù quân sự. Bộ Tư pháp Mỹ tiếp quản nơi này vào những năm 1930 và bắt đầu tiếp nhận những đối tượng bị kết án từ hệ thống nhà tù liên bang. Trong số những tù nhân nổi tiếng nhất Mỹ từng bị giam giữ ở đây có trùm mafia khét tiếng Al Capone, "ông trùm xã hội đen" Mickey Cohen và tướng cướp George Kelly "súng máy".

Cơ sở này đã bị đóng cửa vào năm 1963 và hiện là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của San Francisco. Nhà tù này nằm gần cầu Cổng vàng của thành phố.

Alcatraz trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim "Birdman of Alcatraz" năm 1962 với sự tham gia của Burt Lancaster. Bộ phim kể về tên sát nhân bị kết án Robert Stroud, trong thời gian thụ án tù chung thân ở nhà tù trên đảo đã rất quan tâm tới chim chóc và sau đó trở thành nhà điểu cầm học.

Nhà tù Alcatraz cũng là địa điểm quay bộ phim The Rock năm 1996, với sự tham gia của các tài tử lừng danh Sean Connery và Nicolas Cage. Phim kể về cựu đội trưởng SAS và một nhà hóa học FBI giải cứu con tin khỏi Alcatraz.

Theo trang web của Cục Nhà tù liên bang Mỹ, nhà tù Alcatraz đóng cửa do chi phí hoạt động quá cao, gấp gần 3 lần so với bất kỳ nhà tù liên bang nào khác, chủ yếu do vị trí trên đảo.