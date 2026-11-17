Bộ Thương mại Mỹ hôm 16/11 thông báo siết hoạt động bán chip AI cho các khách hàng vận hành trung tâm dữ liệu tại một số quốc gia Đông Nam Á.

Bộ Thương mại Mỹ hôm 16/11 triển khai các biện pháp hạn chế mới đối với hoạt động bán chip AI cao cấp của nước này.

Theo đó, khách hàng vận hành trung tâm dữ liệu tại Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brazil phải được Bộ Thương mại Mỹ cấp giấy phép đặc biệt nếu muốn mua chip AI tiên tiến từ các công ty Mỹ như Nvidia hay AMD.

Trong vài năm qua, doanh nghiệp tại những quốc gia này đã mua lượng chip cao cấp trị giá hàng tỷ USD, làm dấy lên lo ngại một phần số chip có thể bị tuồn trái phép sang Trung Quốc.

Quy định do Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại ban hành cũng yêu cầu các khách hàng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài hiện tại phải xin giấy phép tương tự nếu cung cấp "khối lượng đáng kể" năng lực tính toán cho doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc hoặc các quốc gia khác bị cấm tiếp cận một số công nghệ tiên tiến của Mỹ.

Doanh nghiệp Trung Quốc và các nước khác tiếp cận năng lực tính toán AI thông qua các trung tâm dữ liệu đặt tại bên thứ ba. Ảnh: Unplash

Quy định mới đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Bộ Thương mại Mỹ. Cơ quan này đã trì hoãn việc bổ sung các hạn chế mới đối với chip trong suốt một năm qua.

Thông báo hôm 16/11 cũng nhấn mạnh đây là nỗ lực từ toàn bộ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Văn bản cho biết quy định được "Bộ Tài chính và Hội đồng An ninh Quốc gia soạn thảo và chỉ đạo thực hiện".

Nhiều chuyên gia đánh giá tích cực những thay đổi này trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về việc các công ty AI Trung Quốc sử dụng chip Mỹ từ xa.

"Biện pháp này là bước đi cần thiết từ lâu nhằm giải quyết tình trạng Trung Quốc truy cập từ xa vào các trung tâm tính toán quy mô lớn tại Đông Nam Á và những khu vực khác", Ryan Fedasiuk, chuyên gia tại Quỹ Đổi mới Mỹ, chuyên nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, nhận định.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent chỉ trích Bộ Thương mại vì chần chừ trong việc đóng các lỗ hổng kiểm soát xuất khẩu.

Chris McGuire, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR) và từng là cố vấn chủ chốt về AI trong chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, gọi các quy định mới là "bước tiến lớn".

"Đây là nỗ lực thiện chí đầu tiên trong vòng một năm rưỡi nhằm thực sự đóng các lỗ hổng trong quy định kiểm soát xuất khẩu", ông viết trên mạng xã hội X.

Để phát triển và cung cấp các hệ thống AI cho khách hàng, doanh nghiệp cần lượng năng lực tính toán khổng lồ. Trong nhiều năm, chip AI của Mỹ, đặc biệt từ Nvidia và AMD, được xem là phần cứng hàng đầu trên thị trường.

Doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng chip AI thông qua nước thứ ba

Doanh nghiệp Trung Quốc đã bị cấm mua trực tiếp các dòng chip này từ năm 2022, khi chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Thương mại khi đó là Gina Raimondo siết chặt hoạt động xuất khẩu công nghệ AI.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng các công ty AI Trung Quốc đã chuyển hướng hoặc thuê ngoài nhu cầu sử dụng năng lực tính toán sang các trung tâm dữ liệu đặt tại những quốc gia lân cận, trong đó có 5 nước được đề cập trong quy định mới hôm 16/11.

Hình thức truy cập từ xa này trước đây vẫn được chấp nhận, nhưng sẽ bị cấm khi thay đổi quy định có hiệu lực.

Những năm gần đây, hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á tăng mạnh. Các doanh nghiệp ở Malaysia và Thái Lan đã mua lượng chip Nvidia trị giá hàng tỷ USD để phục vụ nhu cầu tính toán.

Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore đang trở thành tâm điểm của tranh cãi gần đây liên quan đến đồng sáng lập Nvidia Jensen Huang và Alice Huang, một cựu lãnh đạo của doanh nghiệp, được cho là đã lên kế hoạch cho thuê năng lực tính toán của mình cho Alibaba và ByteDance.

Bê bối liên quan đến Jensen Huang và vai trò của Alice Huang đã thu hút sự chú ý vào những công ty như Megaspeed, cũng như hoạt động kinh doanh của họ. Diễn biến này tạo thêm sức ép buộc Bộ Thương mại Mỹ phải hành động.

(Theo NBC News)