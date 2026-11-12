Alice Huang, người vướng bê bối tình ái với CEO Nvidia Jensen Huang, từng có dấu ấn đáng chú ý trên thương trường Trung Quốc với nhiều thương vụ trị giá hàng trăm triệu USD.

Chỉ trong 3 năm, doanh thu công ty game trực tuyến của Alice Huang tăng từ 36.000 USD lên 36 triệu USD, trước khi được bán với giá 145 triệu USD.

Thương vụ này mở đường cho nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang bước chân vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI, nơi một công ty có liên quan đến bà hiện bị Mỹ và Singapore điều tra vì nghi vấn tuồn chip Nvidia sang Trung Quốc.

Thương vụ 145 triệu USD làm thay đổi sự nghiệp của Alice Huang

Năm 2019, Alice Huang thu về 145 triệu USD từ việc bán một tập đoàn kinh doanh trò chơi trực tuyến. Điều đáng chú ý là chỉ 3 năm trước đó, doanh nghiệp này có doanh thu thường niên vỏn vẹn 36.000 USD.

Alice Huang - lãnh đạo công ty Megaspeed và CEO Nvidia Jensen Huang từng được bắt gặp ngồi cùng bàn tại một bữa tiệc, năm 2024. Ảnh do NetThunder đăng trên LinkedIn)

Theo hồ sơ công bố trên thị trường chứng khoán, thương vụ liên quan đến việc Alice Huang bán công ty holding Osmanthus Vale Holdings Limited, đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI), diễn ra không lâu sau khi doanh thu doanh nghiệp tăng gấp 1.000 lần, lên 36 triệu USD trong năm 2018.

Không chỉ mang lại khoản tiền khổng lồ, thương vụ này còn trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của Huang, người còn được biết đến với tên Huang Le.

Đến năm 2023, bà đã trở thành Giám đốc điều hành của Megaspeed, một nhà vận hành trung tâm dữ liệu lớn có trụ sở tại Singapore và là đối tác của Nvidia.

Doanh nghiệp mua lại Osmanthus từ Alice Huang là 7Road Holdings, nhà phát triển trò chơi điện tử có trụ sở tại Thâm Quyến và niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong.

Năm 2021, 7Road bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực điện toán đám mây, ngay trước khi sự ra mắt của ChatGPT tạo ra làn sóng bùng nổ đối với các cổ phiếu liên quan đến công nghệ này.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng thay đổi khi chính quyền Tổng thống Joe Biden áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Trung Quốc vào tháng 10/2022.

Những hạn chế này khiến 7Road không còn khả năng trực tiếp mua các dòng chip AI tiên tiến nhất từ những nhà cung cấp Mỹ như Nvidia.

Để giải quyết vấn đề, 7Road quyết định tách công ty con tại Singapore, nơi vẫn có thể mua những dòng chip AI hàng đầu của Mỹ.

Công ty con mang tên 7Road International PTE sau đó được bán cho một doanh nghiệp đăng ký tại BVI có liên hệ với Alice Huang và đổi tên thành Megaspeed.

Từ đây, Megaspeed bắt đầu mua lượng máy chủ trị giá hàng tỷ USD, bên trong tích hợp những dòng chip AI tiên tiến của Nvidia.

Doanh nghiệp này hiện trở thành đối tượng trong các cuộc điều tra của Chính phủ Mỹ và Singapore, nhằm xác định liệu có hoạt động buôn lậu chip sang Trung Quốc hay không.

Tính đến ngày 11/11, Nvidia vẫn liệt kê Megaspeed là một trong những đối tác chính thức trên website của hãng.

Alice Huang trở thành nhân vật gây chú ý sau khi The New York Times và Financial Times lần lượt đưa tin giới chức Mỹ nghi ngờ bà làm gián điệp, đồng thời có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia.

Trong khi đó, Jensen Huang nói với Bloomberg rằng mối quan hệ giữa ông và Alice Huang không có gì sai trái. Nhà sáng lập Nvidia sau đó thừa nhận đã không chung thủy với vợ, nhưng không xác nhận việc có quan hệ tình cảm với Alice Huang.

Vụ việc được dự báo sẽ tiếp tục phủ bóng lên chuyến công du châu Á của ông Trump trong tuần tới, khi Tổng thống Mỹ tham dự các Hội nghị thượng đỉnh tại Philippines và Trung Quốc.

Từ quỹ đầu tư Trung Quốc đến những dự án trung tâm dữ liệu AI

Thương vụ 7Road chỉ là một trong nhiều giao dịch giúp Alice Huang tiến sâu vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI.

Theo hồ sơ tiểu sử tại một công ty đầu tư nơi bà từng làm việc, Huang khởi nghiệp với vai trò phóng viên tại một đài truyền hình nhà nước Trung Quốc trước khi chuyển sang lĩnh vực tài chính.

Bức ảnh không rõ thời gian chụp cho thấy Jensen Huang và Alice Huang trên một sân golf. Ảnh đăng trên WeChat Moments của Alice Huang.

Sau đó, bà trở thành Giám đốc điều hành của Shanghai Hexi Investment Fund, một công ty đầu tư có liên quan đến nhiều thương vụ trong lĩnh vực công nghệ.

Theo Hiệp hội Quản lý tài sản Trung Quốc, cơ quan quản lý hoạt động trong lĩnh vực này, Huang từng giữ vị trí lãnh đạo tại quỹ đầu tư Shanghai Hexi.

Các quỹ có liên quan đến Hexi từng đầu tư cùng Zhejiang Century Huatong Group, một doanh nghiệp phát triển trò chơi trực tuyến, khi công ty này mở rộng sang lĩnh vực điện toán đám mây.

Hồ sơ doanh nghiệp được WireScreen tiếp cận cho thấy trong giai đoạn 2021-2022, Alice Huang từng giữ chức giám đốc tại Shanghai Longjing Information Technology.

Công ty này được thành lập vào tháng 12/2020 với vai trò công ty con chuyên về trung tâm dữ liệu của Huatong.

Cũng trong tháng đó, Huatong mua 10% cổ phần của 7Road, theo hồ sơ công bố trên thị trường chứng khoán.

Năm 2023, chính quyền thành phố Thượng Hải thông báo Shanghai Longjing sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu với 6.000 tủ máy chủ AI, nằm trong một tổ hợp lớn hơn có Tencent là khách thuê quan trọng.

Theo những người am hiểu hoạt động của Tencent, tập đoàn này thuê không gian đặt máy chủ tại trung tâm dữ liệu của Shanghai Longjing và sử dụng phần cứng của riêng mình.

Khi hoàn thành, tổ hợp được dự kiến cung cấp năng lực tính toán gấp 10 lần siêu máy tính lớn nhất thế giới, theo chính quyền quận Tùng Giang, Thượng Hải (Trung Quốc).

Tuy nhiên, người phát ngôn Tencent khẳng định tập đoàn chưa từng sở hữu cổ phần hoặc trực tiếp vận hành tổ hợp trung tâm dữ liệu này.

Hiện chưa rõ Alice Huang có trực tiếp tham gia điều hành Shanghai Longjing hay không.

Megaspeed tăng tài sản "thần tốc" từ 33 triệu USD lên 3 tỷ USD

Theo hồ sơ doanh nghiệp, Alice Huang giữ chức Giám đốc điều hành Megaspeed từ tháng 3 đến tháng 11/2023.

Trong tháng 11 cùng năm, cổ phần Megaspeed được chuyển sang một công ty khác mang tên Swiftdata Pte, được thành lập chỉ vài tuần trước đó.

Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Megaspeed đã tăng lên 3 tỷ USD, so với mức chỉ 33 triệu USD một năm trước đó.

Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy giám đốc duy nhất hiện tại của Swiftdata là Tan Yong Pong, một công dân Singapore.

Hôm thứ Hai, Megaspeed tuyên bố không có bằng chứng về bất kỳ hành vi vi phạm nào liên quan đến việc chuyển giao chip trái phép hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Tuy nhiên, công ty không phản hồi yêu cầu bình luận chi tiết.

Trong khi đó, người phát ngôn Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, từ chối bình luận về khả năng Washington áp dụng biện pháp nhằm vào Megaspeed.

Vụ việc Alice Huang đang tạo ra sức ép đáng kể đối với Nvidia, vốn từ lâu vận động Washington nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm cho phép hãng bán chip AI sang Trung Quốc.

Năm ngoái, Tổng thống Trump đã nới lỏng một số hạn chế đối với dòng chip H200 của Nvidia.

Ban đầu, Nvidia tuyên bố mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang là điều "không bất thường". Tuy nhiên sau đó, hội đồng quản trị Nvidia thông báo sẽ mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu Jensen Huang có phải mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 10% trong 5 ngày gần nhất.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông Trump cũng cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét một vấn đề liên quan đến Jensen Huang, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

(Theo The Wire China, Financial Times, NYT)