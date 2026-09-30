Hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump ngày 29/9 phát biểu: "Iran đang ở trong trạng thái rất tệ. Tôi không biết liệu họ có nhượng bộ ngay bây giờ hay không, nhưng cuối cùng thì họ sẽ phải làm như vậy. Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân".

Ông Trump cũng nhắc lại việc Hải quân Mỹ đang hỗ trợ lượng lớn tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây. "Trong vài ngày qua, chúng tôi đã đưa một lượng dầu mỏ khổng lồ ra khỏi eo biển Hormuz, nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử, ngay cả trước cuộc xung đột", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ kỳ vọng Washington và Tehran sẽ có thêm các cuộc đàm phán ngay trong tuần này, nhấn mạnh rằng Iran đang rất muốn "đạt được một thỏa thuận".

Cùng ngày 29/9, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Cụ thể, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) đã bổ sung 10 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.

Kể từ khi phát động chiến dịch gây sức ép kinh tế chống Tehran, Mỹ đã nhiều lần kêu gọi các nước khác áp đặt biện pháp trừng phạt tương tự Washington. Tuy vậy, các đối tác thương mại của Iran đã từ chối yêu cầu này.

Iran gửi thư ngỏ tới cử tri Mỹ

Theo báo Times of Israel, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 29/9 đã gửi một bức thư ngỏ tới cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Bức thư của IRGC dài 25 trang, kêu gọi cử tri Mỹ phản đối cuộc xung đột tại Trung Đông, nhấn mạnh rằng Iran và Mỹ có thể cùng tồn tại nếu Washington thay đổi chính sách. Bức thư cũng cáo buộc Tổng thống Trump "che giấu" tính chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời làm rõ tác động từ lệnh phong tỏa của Iran đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ ở vịnh Ba Tư.

"Chúng tôi không mong đợi bức thư sẽ làm thay đổi hành vi của chính quyền Mỹ. Nhưng chúng tôi hy vọng cử tri Mỹ sẽ nhận thức được điều gì đang xảy ra, đặc biệt khi chỉ còn 5 tuần nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ. Chúng tôi tin nếu cử tri Mỹ hiểu rõ hơn về Iran, họ sẽ đưa ra quyết định khác biệt", phát ngôn viên IRGC Hossein Mohebbi cho hay.