Sáng 20/3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại nhiều sở, ngành và đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - đã chủ trì và trao các quyết định.

Theo quyết định mới, ông Trương Tấn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Đăng Minh Xuân - Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ở lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, UBND tỉnh Tây Ninh bổ nhiệm ông Lê Công Hiệu, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; điều động và bổ nhiệm ông Lê Quang Định, Phó Giám đốc Sở NN&MT giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm gửi lời chúc mừng đến các cán bộ vừa được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy năng lực, kinh nghiệm và không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trên cương vị công tác mới.