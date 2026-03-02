Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 25/2 tại một hộ chăn nuôi heo ở ấp 4, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh.

Trong lúc gia đình không để ý, bé trai sinh năm 2025 không may trượt chân rơi xuống hầm chứa nước thải của trang trại. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, cháu bé đã ngừng thở, toàn thân tím tái, mạch đập gần như không còn.

Nghe tiếng tri hô, anh Nguyễn Hoàng Duy (29 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Thành) lập tức chạy đến hiện trường. Không một giây chần chừ, anh triển khai ngay các kỹ thuật sơ cứu tại chỗ như ép tim ngoài lồng ngực phối hợp hà hơi thổi ngạt liên tục trong 20 phút.

Nhờ sự kiên trì và quyết tâm của anh Duy, cơ thể bé trai dần ấm lại, lồng ngực bắt đầu phập phồng và có dấu hiệu hồi tỉnh. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi y tế.

Chính quyền xã Tân Thành khen thưởng đột xuất, biểu dương nghĩa cử cao đẹp của anh Duy. Ảnh: AH

Hôm nay (ngày 2/3), chính quyền xã Tân Thành đã tổ chức lễ khen thưởng đột xuất nhằm biểu dương nghĩa cử cao đẹp của anh Duy.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Trúc Mai - Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành khẳng định: "Trong tình huống cực kỳ nguy cấp, anh Duy đã giữ được sự bình tĩnh để sơ cứu đúng phương pháp. Đây là nghĩa cử cao đẹp cần được lan tỏa rộng rãi để nâng cao ý thức hỗ trợ nhau khi gặp hoạn nạn".

Ngoài ra, lãnh đạo xã Tân Thành cũng phát đi thông điệp khẩn về bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường vận động người dân rà soát, rào chắn và đặt biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm như ao hồ, hầm nước thải nhằm phòng ngừa những rủi ro đáng tiếc.