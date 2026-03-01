Ngày 1/3, Công an xã Long Cang cho biết đã hoàn tất thủ tục bàn giao cá thể Rồng Đất (tên khoa học: Physignathus cocincinus) cho cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) để xử lý theo quy định.

Anh T. bắt cá thể Rồng Đất và mang đến UBND xã Long Cang để giao nộp. Ảnh: HC

Trước đó, vào ngày 28/2, trong lúc đi dạo tại khu vườn gần nhà, anh H.H.T (29 tuổi, ngụ ấp 5, xã Long Cang) phát hiện con vật lạ đang bò trên mặt đất. Tra cứu thông tin trên mạng, anh T. nhận ra đây là loài động vật thuộc nhóm cần được bảo vệ. Ngay sau đó, anh T. đã bắt giữ và mang đến UBND xã Long Cang để trình báo.

Công an xã phối hợp với bộ phận chuyên môn tiếp nhận con vật. Qua kiểm tra ban đầu, cá thể Rồng Đất này hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu thương tích.

Theo chính quyền địa phương, Rồng Đất hiện rất hiếm gặp trong tự nhiên do tình trạng săn bắt trái phép kéo dài, dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng.

Hành động của anh T. đã nhận được lời biểu dương từ UBND xã Long Cang. Đây là tấm gương sáng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã.