Đại hội có chủ đề: “Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Nhiệm vụ của đại hội là tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội 14.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự đại hội

Phát biểu mở đầu, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết 5 năm qua, đất nước có nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Quân đội đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào chương trình hành động.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 đề ra. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, một số nhiệm vụ về đích sớm, ghi dấu ấn nổi bật.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Bộ trưởng nêu rõ Quân ủy Trung ương và cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn quân luôn chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng nâng lên; góp phần giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh”; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: "Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước".

Tổng Bí thư Tô Lâm tại đại hội

Đại tướng Phan Văn Giang và các nguyên Bộ trưởng Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Đại hội là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quân đội sẽ phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Quân đội thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”...

Ngăn chặn, đẩy lùi từ sớm các yếu tố gây mất ổn định và nguy cơ chiến tranh, xung đột

Dự thảo báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 xác định các nhóm mục tiêu cụ thể và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Quân đội sẽ thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; tham mưu xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; ngăn chặn, đẩy lùi từ sớm, từ xa các yếu tố gây mất ổn định và nguy cơ chiến tranh, xung đột...

Các đại biểu dự đại hội

Dự thảo báo cáo chính trị đặt ra các mục tiêu như: xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; Quân đội tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; đột phá xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Bên cạnh đó là đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu, thiết kế, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; tăng cường đầu tư nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa các chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, hiện đại; ưu tiên theo thứ tự các loại vũ khí chiến lược, chiến dịch, chiến thuật đáp ứng yêu cầu nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội; nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự và cơ yếu; hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng...

Quân đội cũng sẽ đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, đa phương, tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đồng thời, Quân đội tăng cường công tác pháp chế, thanh tra, cải cách tư pháp và quản lý Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao.

Tổng số đại biểu dự đại hội là 448

Tại trụ sở Bộ Quốc phòng trong những ngày diễn ra đại hội trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn của Quân đội; sản phẩm tiêu biểu của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, các doanh nghiệp quân đội. Đặc biệt, tại đây trưng bày vũ khí, trang bị của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Viettel.