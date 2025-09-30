Ngày 30/9, tỉnh Phú Thọ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo đại hội.

Đây là Đại hội Đảng bộ đầu tiên của tỉnh Phú Thọ mới sau khi sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ. Đại hội có sự tham dự của 500 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên thuộc 2.121 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh.

Đại hội Đại biểu tỉnh Phú Thọ lần thứ 1 với 500 đại biểu tham dự. Ảnh: Phú Thọ

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề là “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong cho biết nhiệm kỳ 2020-2025, dù bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Điều đó đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm của toàn Đảng bộ, là nền tảng quan trọng để tỉnh Phú Thọ vững bước trong giai đoạn mới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, đại hội có ý nghĩa trọng đại, là dấu mốc mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Trong đó, đại hội sẽ tập trung thảo luận và quyết định 2 nội dung quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Phú Thọ

Thứ nhất là đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 với tầm nhìn dài hạn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, mang tính bền vững.

Thứ hai là thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, góp phần hoàn thiện những định hướng chiến lược quan trọng của đất nước.

6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - trình bày tóm tắt báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế, bảo vệ môi trường của tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 7,5%, cao hơn giai đoạn 2016-2020 (7,0%/năm) và cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế năm 2024 đạt 390 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 105,2 triệu đồng (gấp 1,48 lần so năm 2020). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực.

Báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua khi một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột phá còn hạn chế. Chất lượng tăng trưởng cải thiện chậm, phụ thuộc chủ yếu vào một số sản phẩm chủ lực, đóng góp năng lực mới tăng thêm của khu vực đầu tư nước ngoài. Kết cấu hạ tầng ở một số khu vực còn phân tán, thiếu kết nối. Việc huy động và phân bổ nguồn lực còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt.

Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trình bày báo cáo

Cũng theo báo cáo, sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mở ra cơ hội hình thành một mô hình phát triển đa trung tâm, tích hợp cao, vừa đảm bảo tính kế thừa truyền thống, vừa hướng đến tương lai hiện đại, với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội…, tạo nền tảng cho tỉnh phát triển toàn diện.

Tỉnh xác định quan điểm phát triển là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” và lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đưa ra mục tiêu là tập thể thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu. Đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực chính.

Đặc biệt, tỉnh đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với tầm nhìn đến năm 2045, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương; có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh, thịnh vượng; người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc; nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc; môi trường sinh thái trong lành, đáng sống; quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.