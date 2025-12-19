Hưởng ứng tinh thần triển khai tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án quy mô trên cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Onsen Fuji đồng loạt tổ chức khởi công ba dự án chiến lược tại ba tỉnh: Phú Thọ, Hưng Yên và Ninh Bình.

Trong đó, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội là dự án ở Ninh Bình được khởi công, đánh dấu bước triển khai quan trọng trong chiến lược phát triển bất động sản theo hướng nghỉ dưỡng, trị liệu của Onsen Fuji.

Đại biểu lãnh đạo các cấp, đại diện Onsen Fuji Hà Nam và đối tác tham dự lễ khởi công dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội

Khu tổ hợp dịch vụ, trị liệu sức khỏe, khách sạn và biệt thự điều dưỡng Lynn Times Hà Nam (tên thương mại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội) được quy hoạch với 130 căn biệt thự, khoảng 1.000 căn hộ trị liệu tiêu chuẩn cao cấp, hệ thống shophouse thương mại cùng loạt tiện ích trị liệu chuyên sâu, kết nối trung tâm y tế 24/7, hướng tới hình thành một quần thể sống - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Dự án tọa lạc tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình - khu vực sở hữu vị trí chiến lược khi nằm trong trục Trung tâm Y tế Vùng Thủ đô, liền kề Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Với lợi thế nổi bật về kết nối y tế, hạ tầng giao thông và không gian sinh thái ven đô, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình bất động sản trị liệu gắn với khoáng nóng tự nhiên quý giá, nơi chăm sóc sức khỏe trở thành một phần tự nhiên của đời sống thường nhật.

Ông Phạm Đắc Long - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Onsen Fuji Hà Nam chia sẻ về tầm nhìn dự án

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Phạm Đắc Long - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Onsen Fuji Hà Nam cho biết: “Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội là một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển bất động sản trị liệu của chúng tôi. Chúng tôi cũng cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển hạ tầng, du lịch và dịch vụ địa phương, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và các đối tác đồng hành”.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Phạm Thị Thuỷ – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình phát biểu: “Chúng tôi đánh giá cao tâm huyết và định hướng đầu tư dài hạn của Onsen Fuji khi lựa chọn Ninh Bình là điểm đến chiến lược. Dự án phù hợp với định hướng phát triển du lịch, dịch vụ, khai thác hiệu quả lợi thế y tế và sinh thái của địa phương, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và từng bước hình thành điểm đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của tỉnh”.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng đại diện Onsen Fuji Hà Nam đã thực hiện nghi thức khởi công dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội. Sự kiện không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình quy mô, mà còn mở ra hành trình kiến tạo những giá trị sống mới, bền vững cho cộng đồng địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội.

Với định hướng tiên phong trong phát triển các dự án nghỉ dưỡng gắn liền với chăm sóc sức khỏe, Onsen Fuji tiếp tục theo đuổi mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái trị liệu bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm và cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp đối với cộng đồng và sự phát triển bền vững trong tương lai.

(Nguồn: Onsen Fuji)