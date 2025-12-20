Với chủ đề “Ứng dụng probiotics dạng bào tử tại nhà thuốc: Làm sao để chọn đúng chủng, đúng liều, đúng thời điểm?”, sự kiện do Opella Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Khoa học Công nghệ UMP và Chi Hội Dược Nhà Thuốc TP.HCM đồng tổ chức, thu hút hơn 1.200 dược sĩ tại đầu cầu TP.HCM và 27 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Chương trình Học viện Dược sĩ CHC 2025 được tổ chức trong bối cảnh bệnh lý tiêu hóa và rối loạn hệ vi sinh ngày càng phổ biến do lối sống hiện đại, probiotics - các chủng lợi khuẩn đã trở thành một phần quan trọng trong hỗ trợ điều trị và chăm sóc sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, việc tư vấn lựa chọn đúng chủng, hướng dẫn sử dụng đúng liều và đúng thời điểm cho cộng đồng vẫn là thách thức đối với đội ngũ dược sĩ.

Hơn 1.200 dược sĩ tham gia chuyên đề cuối cùng của Học viện Dược sĩ CHC 2025 tại TP.HCM và các điểm cầu trực tuyến

Probiotics - từ lý thuyết đến thực hành tại nhà thuốc

Mở đầu chương trình, TS.BS. Võ Hồng Minh Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - mang đến bài giảng “Rối loạn hệ vi sinh đường ruột và vai trò của men vi sinh”.

Ông nhấn mạnh, rối loạn hệ vi sinh đường ruột có thể ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể. Từ đó, bảo vệ hệ vi sinh đường ruột được xem là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh.

TS.BS. Võ Hồng Minh Công trình bày về cơ chế và vai trò của men vi sinh trong cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Vai trò dược sĩ và hiệu quả Bacillus clausii trong điều trị tiêu chảy

Theo TS.DS. Nguyễn Quốc Hòa - Giảng viên Trường Dược, Đại học Y Dược TP.HCM, tình trạng rối loạn hệ vi sinh đường ruột thường gặp ở nhiều nhóm bệnh nhân khác nhau: người dùng kháng sinh, trẻ em tiêu chảy cấp, hoặc người ăn uống thiếu cân đối.

Tại nhà thuốc, việc dược sĩ hiểu rõ đặc điểm từng chủng và tư vấn đúng liều - đúng thời điểm giúp tối ưu hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa, rút ngắn thời gian phục hồi và giảm biến chứng.

Hướng đến giải pháp, ông chỉ ra các bằng chứng về cơ chế đa tác động và hiệu quả của Bacillus clausii thông qua các ca lâm sàng như: bệnh nhân dùng phác đồ tiệt trừ H. pylori, trẻ em tiêu chảy do kháng sinh và tiêu chảy cấp nghi do thực phẩm.

TS.DS. Nguyễn Quốc Hòa chỉ ra các rối loạn vi sinh đường ruột thường gặp tại nhà thuốc và hướng tư vấn hỗ trợ hiệu quả cho người bệnh

Cập nhật chủng BB12 - giải pháp cho trẻ nhỏ khóc dạ đề

Trong phần tiếp theo, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược TP.HCM; Trưởng khoa Nội Tổng quát 2, Bệnh viện Nhi Đồng 1, giới thiệu chủ đề “Hội chứng khóc dạ đề ở trẻ sơ sinh và nhũ nhi - Vai trò của Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12”.

Theo ông Tuấn, BB12 là chủng lợi khuẩn được chứng minh hiệu quả trong cải thiện triệu chứng khóc dạ đề và rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhũ nhi, nhờ khả năng cân bằng hệ vi sinh, giảm viêm và hỗ trợ hệ tiêu hóa non yếu của trẻ.

Ông nhận định việc ứng dụng probiotics đúng cách, đặc biệt là chủng BB12, mở ra hướng tiếp cận an toàn, tự nhiên và bền vững trong chăm sóc trẻ nhỏ.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ về ứng dụng Bifidobacterium animalis BB12 trong cải thiện hệ tiêu hóa và khóc dạ đề ở trẻ nhũ nhi

Song song với phần đào tạo, chương trình giới thiệu Enterogermina® Baby Comfort, chứachủng Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12®, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và giảm khóc dạ đề ở trẻ nhỏ. Sản phẩm giúp dược sĩ có thêm lựa chọn hiệu quả, dựa trên cơ sở khoa học, trong chăm sóc sức khỏe đường ruột cho trẻ.

Chặng cuối của Học viện Dược sĩ CHC 2025

Kết thúc chương trình, đại diện Opella Việt Nam cho biết chuỗi Học viện Dược sĩ CHC 2025 đã mang đến nhiều chuyên đề hữu ích trong năm như: Bổ sung canxi và năng lượng, Chăm sóc tiêu hóa, Dị ứng trong thời đại ô nhiễm và Ứng dụng probiotics tại nhà thuốc.

Mỗi chuyên đề đều kết hợp lý thuyết y học với thực hành tư vấn thực tế, giúp dược sĩ tự tin hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Đại diện Opella Việt Nam và các diễn giả chụp hình sau khi kết thúc chương trình

Chặng đường của Học viện Dược sĩ CHC 2025 đã khép lại, nhưng hành trình nâng cao năng lực và vai trò của dược sĩ tại cộng đồng vẫn tiếp tục mở ra. Với tôn chỉ “Đúng bệnh - Đúng thuốc - Đúng tư vấn”, chương trình không chỉ mang đến nền tảng kiến thức y học cập nhật mà còn khẳng định cam kết của Opella Việt Nam trong việc đồng hành cùng dược sĩ nhà thuốc, hướng tới một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động, an toàn và chuẩn khoa học cho người dân Việt Nam.

