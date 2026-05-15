Đây cũng là lần đầu tiên dòng Find X xuất hiện phiên bản “s”, và rõ ràng OPPO không tạo ra chiếc máy này chỉ để làm mới giữa vòng đời sản phẩm. Find X9s giống như một “cánh cửa” dành cho những người muốn bước vào hệ sinh thái flagship của OPPO, muốn trải nghiệm triết lý nhiếp ảnh Hasselblad, nhưng chưa sẵn sàng chi mạnh cho một chiếc Ultra.

Hasselblad không còn là đặc quyền của dòng Ultra

Điều đáng nói nhất trên Find X9s nằm ở hệ thống camera. Máy sở hữu cụm ba camera 50MP gồm camera chính f/1.8 có chống rung OIS, camera góc siêu rộng 120 độ và camera tele 3x cũng có OIS. Trên lý thuyết, cấu hình này chắc chắn chưa thể “khủng” như Find X9 Ultra với các cảm biến cao cấp hơn và khả năng zoom xa vượt trội.

Nhưng trải nghiệm thực tế cho thấy OPPO đã chọn đúng hướng: thay vì cố chạy đua thông số, hãng tập trung vào thứ người dùng trẻ cảm nhận rõ nhất mỗi ngày, đó là màu sắc và cảm xúc của ảnh chụp.

Ngay từ những tấm hình đầu tiên, Find X9s cho thấy phong cách xử lý rất khác biệt. Ảnh không bị đẩy màu quá gắt như nhiều smartphone hiện nay. Tông màu hơi lạnh nhẹ, trong trẻo và “mát mắt”, đặc biệt hợp với phong cách chụp đường phố, cà phê hay du lịch mà Gen Z yêu thích.

Các mảng màu chuyển tiếp mềm mại, không bị bệt hay quá sắc cạnh theo kiểu xử lý AI công nghiệp. Đây chính là thứ mà Hasselblad mang lại: cách tái tạo ánh sáng và màu sắc gần với cảm nhận của mắt người hơn.

Không chỉ dừng ở chế độ chụp thông thường, Find X9s còn tích hợp chế độ Bậc thầy (Master Mode) phát triển cùng Hasselblad. Người dùng có thể tùy chỉnh sâu các thông số như ISO, tốc độ màn trập, lấy nét hay cân bằng trắng để tạo ra chất ảnh mang đậm màu sắc điện ảnh hơn. Đây là tính năng vốn trước đây thường chỉ xuất hiện trên những mẫu flagship cao cấp dành cho người thích nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

NH Film tạo cảm giác hài hòa, trong trẻo rất “chuẩn bài” cho ảnh phong cảnh

Bên cạnh đó, OPPO cũng mang lên Find X9s loạt bộ lọc màu film đặc trưng của Hasselblad, giúp trải nghiệm chụp ảnh có thêm nhiều cảm xúc hơn thay vì chỉ “đẹp theo kiểu AI”. Chẳng hạn, filter 800T Film cho độ tương phản cao và màu sắc đậm chất điện ảnh, CC Film mang lại cảm giác tươi mát, NC Film tạo phong cách cổ điển nhẹ nhàng còn NH Film lại thiên về tông màu hài hòa, trong trẻo và mịn mắt.

Camera không chỉ đẹp, mà còn có “chất”

Một điểm dễ nhận thấy trên Find X9s là máy không cố làm mọi thứ quá rực rỡ. OPPO giữ độ tương phản ở mức vừa phải, kiểm soát HDR tốt để ảnh không cháy sáng, đồng thời tránh việc đẩy nét quá mạnh khiến ảnh bị “gai”. Kết quả là những bức hình từ Find X9s có cảm giác tự nhiên hơn nhiều smartphone cùng phân khúc. Đây là kiểu ảnh có thể đăng mạng xã hội ngay mà không cần chỉnh sửa quá nhiều.

Bộ lọc NC Film cho cảm giác cổ điển nhẹ nhàng

Đặc biệt, camera chân dung là một trong những nâng cấp đáng giá nhất. Tông da trên Find X9s được xử lý sáng, sạch và tự nhiên, không ngả cam quá đà. Khả năng tách chủ thể với hậu cảnh cũng khá thuyết phục, tạo hiệu ứng gần với máy ảnh hơn là kiểu xóa phông “ảo” thường thấy trên smartphone.

Với những người trẻ thích chụp ảnh lifestyle, thời trang hoặc đơn giản là muốn có một chiếc điện thoại “đưa lên chụp là đẹp”, Find X9s thực sự tạo được khác biệt.

X-Pan vẫn là “vũ khí nghệ thuật” rất riêng

Nếu có một chế độ khiến Find X9s trở nên thú vị hơn phần lớn smartphone hiện nay, đó chắc chắn là Hasselblad X-Pan.

Chế độ này cho phép chụp ảnh theo tỉ lệ siêu rộng kiểu điện ảnh, tạo cảm giác như một khung hình lấy ra từ phim. Đây không phải kiểu tính năng người dùng mở lên mỗi ngày, nhưng khi đi du lịch, chụp cảnh phố đêm hay phong cảnh rộng, X-Pan tạo ra chất riêng rất khó thay thế.

Quan trọng hơn, nó khiến người dùng thay đổi cách suy nghĩ khi chụp ảnh. Bạn sẽ bắt đầu quan tâm tới bố cục, ánh sáng và cách sắp xếp khung hình nhiều hơn thay vì chỉ giơ máy lên rồi bấm chụp.

Một chiếc flagship “dễ sống” hơn

Find X9s không chỉ có camera tốt. Máy vẫn giữ được cảm giác cao cấp quen thuộc của dòng Find với khung nhôm, hai mặt kính Gorilla Glass 7i và thiết kế chắc chắn, đầm tay. Màn hình 6,59 inch 2.5K 120Hz là một trong những điểm mạnh đáng chú ý. Viền mỏng, độ sáng cao tới 3600 nits và khả năng hiển thị màu sắc tốt khiến trải nghiệm xem ảnh hay chỉnh sửa nội dung trên máy trở nên rất “đã mắt”.

Bên trong, Dimensity 9500s đem lại hiệu năng gần như flagship hoàn chỉnh. Máy xử lý mượt từ các tác vụ hằng ngày cho tới gaming, nhưng thứ đáng khen hơn lại là khả năng kiểm soát nhiệt độ. Find X9s hoạt động mát và ổn định hơn nhiều smartphone hiệu năng cao khác.

Pin 7.025mAh cũng là một lợi thế lớn. Với người dùng trẻ thường xuyên di chuyển, chụp ảnh, quay video hoặc lướt mạng xã hội liên tục, việc có thể dùng cả ngày mà không lo pin là điểm cộng rất thực tế.

Không cần là Ultra để trở nên đáng giá

Find X9s rõ ràng không phải chiếc smartphone mạnh nhất hay có camera “khủng” nhất mà OPPO từng làm ra. Nếu cần zoom cực xa hay trải nghiệm nhiếp ảnh di động ở mức chuyên nghiệp nhất, dòng Ultra vẫn là lựa chọn cao hơn.

Nhưng điều khiến Find X9s trở nên hấp dẫn nằm ở chỗ khác: đây là chiếc máy giúp nhiều người trẻ lần đầu tiếp cận được với trải nghiệm Hasselblad thực sự. Máy có màu sắc đẹp, giao diện chụp ảnh thú vị, thiết kế cao cấp và trải nghiệm sử dụng cân bằng. Quan trọng hơn, nó không tạo cảm giác “quá sức” về giá như các flagship Ultra.

Có thể nói, Find X9s giống như phiên bản Hasselblad dành cho đời sống hàng ngày. Không quá cực đoan về thông số, nhưng đủ tốt để khiến người dùng thích chụp ảnh hơn mỗi khi cầm máy lên. Và ở thời điểm hiện tại, đó chính là điều khiến Find X9s trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất cho những ai muốn sở hữu chiếc smartphone Hasselblad đầu tiên của mình.

Minh Hòa