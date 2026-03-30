Ngày 1/3 vừa qua, Xiaomi đã gửi thông báo đến đối tác và khách hàng của mình thông báo về việc hãng sẽ tăng giá smartphone tại thị trường trong nước.

Các hãng smartphone đã tiến hành tăng giá bán tại Việt Nam. Ảnh: PV

Hãng cho biết, do chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí logistics quốc tế, biến động về tỷ giá và các chi phí tuân thủ quy định pháp lý trong nước có xu hướng gia tăng. Điều này làm phát sinh thêm chi phí trong quá trình nhập khẩu, sản xuất và phân phối sản phẩm.

Với các lý do trên hãng tiến hành điều chỉnh tăng giá bán một số sản phẩm Xiaomi tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 1/3, mức điều chỉnh dự kiến giao động từ 4-20%, tuỳ theo từng mã sản phẩm.

Theo đại diện truyền thông của Thế Giới Di Động, thực tế các hãng smartphone ra mắt sản phẩm mới từ ngày 1/1/2026 đến nay đều đã tăng giá bán so với trước đây. Đối với các sản phẩm cũ, một số dòng sản phẩm của Samsung và Xiaomi sẽ bắt đầu tăng từ 1/4.

Nguyên nhân chính là do nguyên vật liệu tăng, đặc biệt là bộ nhớ điện thoại, do các công ty về AI đang mua rất nhiều bộ nhớ phục vụ cho các trung tâm dữ liệu, dẫn đến khan hiếm bộ nhớ, thiếu linh kiện làm cho các sản phẩm smartphone tăng giá.

Vị đại diện này cũng cho biết, hệ thống bán lẻ này luôn tuân thủ theo giá niêm yết khuyến nghị của hãng.

Đồng thời chủ động đẩy mạnh các giải pháp tài chính và chương trình khuyến mãi để đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn này.

Các chương trình trả trước 0 đồng, trả chậm 0% lãi suất đang là những trợ lực giúp khách hàng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đại diện hệ thống Di Động Việt cũng thông tin, thực tế với các sản phẩm iPhone của Apple đã tăng giá từ đầu năm đến nay, riêng một số hãng khác khả năng sẽ điều chỉnh tăng giá trong 2-3 tuần tới.

Đối với các hệ thống bán lẻ thì việc tuân thủ theo giá bán thị trường là điều tất yếu. Tuy nhiên, tại Di Động Việt do kế hoạch hàng hoá theo quý, nên trong 3 tuần tới vẫn đảm bảo được đa số sản phẩm giá chưa tăng để phục vụ khách hàng.

Trong khi đó, ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc ngành hàng Điện thoại hệ thống FPT Shop cũng chia sẽ, do giá RAM và bộ nhớ trên thị trường bán lẻ thời gian gần đây có xu hướng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, điều đó khiến các hãng smartphone tăng giá bán trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, FPT Shop vẫn nỗ lực giữ mức giá bán hợp lý nhằm tối ưu lợi ích cho khách hàng. Đồng thời, hệ thống triển khai thêm các giải pháp như trợ giá khi mua kèm SIM FPT, chương trình thu cũ đổi mới và trả góp linh hoạt để giúp giảm áp lực chi phí khi khách hàng nâng cấp thiết bị.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, mức tăng giá điện thoại của các hãng đang dao động từ 5-10% trên các hệ thống bán lẻ.

Việc tăng giá cũng thể hiện rõ ở các dòng sản phẩm cao cấp, đơn cử như chiếc flagship Oppo Find N6 vừa được hãng ra mắt thị trường Việt Nam có mức giá lên tới gần 65 triệu đồng, trong khi các dòng sản này trước đó mức giá chỉ khoảng 50 triệu đồng (tăng khoảng 30%).