Vivo X300 Ultra sẽ được bán tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống Thế Giới Di Động và hiện tại khách hàng có thể đặt cọc trước từ ngày 15/4. Đáng chú ý mức giá của sản phẩm này lên tới 49.990.000 đồng, cao hơn rất nhiều so với dự đoán trước đó là rơi vào khoảng 40 triệu đồng.

Những chiếc smartphone cao cấp giá ngày càng cao khi mở bán tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể sở hữu chiếc smartphone cao cấp này ở mức giá 39.990.000 đồng, khi Thế Giới Di Động đưa ra 100 suất ưu đãi từ 15/4-30/4 dành cho những người may mắn khi đặt cọc sản phẩm.

Mặc dù mức giá khá cao như trên, nhưng đến thời điểm hiện tại trên hệ thống bán lẻ lớn này ghi nhận đã có 301 khách hàng đặt cọc để mua sản phẩm, trong số 385 khách hàng quan tâm.

Nhìn vào mặt bằng giá thời điểm hiện tại so với trước đây, có thể thấy smartphone cao cấp tại Việt Nam đã có mức tăng đáng kể.

Mở đầu là dòng iPhone 17 Pro Max, từ mức giá khởi điểm 35 triệu đồng trước đây, trong đợt mở bán tháng 9 năm ngoái, mức giá đã tăng lên 38 triệu đồng.

Trong khi đó, Samsung Galaxy S26 Ultra ra mắt đầu năm 2026 cũng có giá mở bán 37 triệu đồng (trong khi trước đó mức giá mở bán dòng S Ultra thường là 34 triệu đồng, tăng khoảng 10%).

Oppo là hãng có mức tăng giá dòng smartphone flagship cao nhất, khi giá Find N5 lúc ra mắt là 45 triệu đồng, thì đến Find N6 giá tăng vọt lên 65 triệu đồng (mức tăng lên tới 44%). Chiếc Find X9 Pro cũng được bán với giá 32 triệu đồng, trong khi đó dòng Find X8 Pro trước đây chỉ 29 triệu đồng.

Với dòng 17 Ultra được mở bán ở mức giá 40 triệu đồng, Xiaomi cũng tăng giá dòng smartphone cao cấp của mình, bởi trước đó dòng 15 Ultra được mở bán chỉ 35 triệu đồng.

Đại diện các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cho biết, sở dĩ các smartphone cao cấp có mức giá tăng như trên là do giá linh kiện như RAM và bộ nhớ trên thị trường bán lẻ thời gian gần đây có xu hướng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, điều đó khiến các hãng smartphone tăng giá bán trong thời gian gần đây.

Giá bán tăng cao cũng khiến cho các hãng kinh doanh smartphone cao cấp không bán được hàng như kỳ vọng. Theo đại diện một hệ thống bán lẻ, ngoại trừ các dòng sản phẩm của Apple luôn được người dùng lựa chọn hàng đầu và Galaxy S26 Ultra có tệp khách hàng yêu thích sẵn, các smartphone cao cấp khác hầu như nhận được rất ít sự quan tâm của người dùng.

Đơn cử, Oppo Find N6 theo thống kê tại các hệ thống bán lẻ trong nước hiện nay, số lượng được khách hàng quan tâm cũng chỉ vài trăm chiếc; trong khi đó chiếc Vivo X300 Ultra mặc dù tạo hiệu ứng truyền thông trong những ngày qua nhưng thực tế khách hàng đặt cọc cũng chỉ hơn 300. Với dòng Xiaomi 17 Ultra, vị đại diện này cho biết cũng rất ít khách hàng quan tâm, đa phần họ chọn phân khúc giá rẻ và tầm trung.

“Ngoại trừ Apple và Samsung, đa số các smartphone cao cấp của các hãng Trung Quốc đưa về kinh doanh tại Việt Nam chủ yếu tạo hiệu ứng truyền thông là chính chứ sản lượng bán ra không đáng kể”, vì đại diện này thông tin.