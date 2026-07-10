Đội ngũ lãnh đạo OPSWAT Việt Nam đón nhận giải thưởng HR Asia lần thứ 7 liên tiếp tại lễ trao giải

Với niềm tin để bảo vệ hạ tầng trọng yếu của thế giới, trước hết phải đầu tư vào con người, OPSWAT không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng nhân sự. “OPSWAT không chỉ trang bị cho tôi kỹ năng chuyên môn để phát triển trong kỷ nguyên AI, mà còn đầu tư vào kỹ năng mềm và tư duy của tôi, để mỗi cá nhân trưởng thành, tập thể chúng tôi cùng vững mạnh hơn trong sứ mệnh bảo vệ hạ tầng trọng yếu", anh Khoa Nguyễn, kỹ sư phần mềm tại OPSWAT chia sẻ.

Khảo sát của HR Asia thực hiện với 2,5 triệu nhân viên tại 20.000 tổ chức, bao gồm một phần tư số công ty Fortune 500. Trên thang điểm 5, OPSWAT đạt điểm trung bình cao hơn thị trường 0,66 điểm trên cả tám khía cạnh khảo sát.

Theo chủ đề năm 2026 "Con người là trọng tâm", HR Asia phân loại kết quả theo ba trụ cột chính:

Mọi tiếng nói đều được lắng nghe - Đo lường phản hồi, mức độ gắn kết và văn hóa nơi làm việc. OPSWAT triển khai khảo sát gắn kết, trao đổi định kỳ và các kênh giao tiếp nội bộ để phản hồi định hình sáng kiến thực tế, đồng thời ghi nhận đóng góp qua khen thưởng và tri ân đồng nghiệp.

Kết quả khảo sát HRAA 2026 cho thấy:

· Tổ chức khuyến khích giao tiếp cởi mở và hợp tác giữa cấp quản lý và nhân viên: OPSWAT 4,72 điểm, thị trường 3,99

· Tổ chức tiếp nhận và hành động dựa trên phản hồi của nhân viên: OPSWAT 4,52 điểm, thị trường 3,86

Cuộc đua kỹ năng – Đánh giá nỗ lực học tập liên tục và tái đào tạo kỹ năng cho kỷ nguyên AI. Qua OPSWAT Academy, các chương trình chứng chỉ, đào tạo AI và hợp tác cùng các trường đại học – bao gồm chương trình học bổng an ninh mạng OPSWAT – công ty trang bị cho nhân viên và sinh viên kỹ năng đón đầu tương lai.

Kết quả khảo sát HRAA 2026 cho thấy:

· Công ty đầu tư vào công nghệ tiên tiến nhất để cải thiện công việc và trải nghiệm của nhân viên: OPSWAT 4,74 điểm, thị trường 3,92

· Công ty cung cấp đầy đủ công cụ và nguồn lực đào tạo giúp nhân viên bắt kịp các xu hướng của ngành: OPSWAT 4,66 điểm, thị trường 3,90

Cuộc cách mạng về sự bền bỉ - Đánh giá khả năng thích ứng, tính bền vững và hỗ trợ phúc lợi. Các chế độ phúc lợi, chương trình sức khỏe và hoạt động gắn kết xuyên suốt năm giúp xây dựng kết nối ý nghĩa cho đội ngũ.

Kết quả khảo sát HRAA 2026 cho thấy:

· Nhân viên sẵn sàng giới thiệu tổ chức này cho bạn bè, người thân như một nơi làm việc tuyệt vời: OPSWAT 4,56 điểm, thị trường 3,99

· Nhân viên tin tưởng vào giá trị đóng góp của mình cho tổ chức: OPSWAT 4,68 điểm, thị trường 4,05

Ông Vũ Minh Trí, Tổng giám đốc OPSWAT Việt Nam đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng từ HR Asia đêm 9/7

Những kết quả này thể hiện cam kết của OPSWAT trong việc xây dựng môi trường làm việc tiên phong, nơi con người được trao quyền, trân trọng và có động lực phát triển.

"Sự công nhận này phản ánh cam kết bền vững của chúng tôi đối với con người. Mọi quyết định trong công tác nhân sự đều phải mang lại giá trị thực chất, dù là đồng hành cùng nhân viên qua từng hoàn cảnh hay đầu tư vào sự phát triển của họ. Điều này bắt đầu từ đội ngũ lãnh đạo. Các lãnh đạo của chúng tôi định hướng và thực thi điều đó bằng sự minh bạch, niềm tin và sự quan tâm chân thành dành cho đội ngũ”, chị Thoảng Thiều, giám đốc nhân sự của công ty chia sẻ.

Với hơn 500 nhân viên tại Việt Nam, OPSWAT chào đón nhân tài ở các lĩnh vực kỹ thuật, an ninh mạng, sản phẩm, chăm sóc khách hàng và vận hành.

(Nguồn: OPSWAT)