OPSWAT vượt trội ở nhiều hạng mục công nghệ trọng yếu

Với thành tích nổi bật, OPSWAT Việt Nam đã được vinh danh tại nhiều hạng mục công nghệ quan trọng, thể hiện bề rộng và chiều sâu trong năng lực:

Hạng 1: Top 10 Doanh nghiệp Bảo mật, An toàn thông tin

Hạng 2: Top 10 Doanh nghiệp Phát triển Phần mềm và Ứng dụng

Hạng 2: Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp Dịch vụ số Toàn cầu

Hạng 1: Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp Dịch vụ số Toàn cầu theo quy mô nhân sự (<500 nhân viên)

Hạng 1: Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp Dịch vụ số Toàn cầu tại các thị trường quốc tế khác

OPSWAT là đơn vị đầu tàu trong lĩnh vực Bảo mật, An toàn thông tin tại Việt Nam. Nguồn: Viet Nam Top 10 Tech & Map 2025 OPSWAT là đơn vị đầu tàu trong lĩnh vực Phát triển phần mềm, ứng dụng. Nguồn: Viet Nam Top 10 Tech & Map 2025 OPSWAT là đơn vị đầu tàu trong lĩnh vực Cung cấp dịch vụ số toàn cầu

Ông Lã Mạnh Cường - Phó Chủ Tịch Nghiên cứu và Phát triển, Tổng Giám Đốc OPSWAT Việt Nam chia sẻ: “Giữa một thị trường công nghệ đầy cạnh tranh, chúng tôi tự hào được VINASA xếp hạng 1 trong lĩnh vực An ninh mạng & An toàn thông tin. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng góp mặt trong nhiều hạng mục Top 10 khác như Phát triển Phần mềm và Cung cấp Dịch vụ số Toàn cầu. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ cho năng lực dẫn đầu thị trường của OPSWAT, mang đến cho khách hàng và đối tác sự bảo đảm về chất lượng, uy tín và khả năng triển khai các giải pháp bảo mật hàng đầu”.

Ông Lã Mạnh Cường, Phó Chủ Tịch Nghiên cứu và Phát triển, Tổng Giám Đốc OPSWAT Việt Nam đại diện nhận giải thưởng TOP 10 Doanh nghiệp Bảo mật, An toàn thông tin

Kể từ khi thành lập văn phòng tại TP. HCM và Hà Nội, OPSWAT Việt Nam đã trở thành nền tảng vững chắc trong sứ mệnh toàn cầu của OPSWAT - bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam đã trực tiếp đóng góp vào việc bảo vệ hạ tầng trọng yếu cả trong nước lẫn quốc tế. Thông qua việc hợp tác với nhiều đối tác đầu ngành, OPSWAT đã triển khai giải pháp bảo mật cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trọng yếu tại Việt Nam như bảo vệ các nhà máy sản xuất khỏi rủi ro an ninh mạng và nâng cao an ninh cho hệ thống vận hành của các công ty điện lực.

Chương trình Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam là một trong những chương trình vinh danh uy tín nhất của ngành công nghệ. Được VINASA tổ chức thường niên từ năm 2014, chương trình không chỉ ghi nhận thành tựu mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam.

Chương trình năm 2025 không chỉ vinh danh các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu mà còn lần đầu tiên ra mắt Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam - công cụ quan trọng giúp định vị doanh nghiệp trên thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế.

Trong 20 năm qua, OPSWAT, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp an ninh mạng dành cho hệ thống công nghệ thông tin (IT), công nghệ vận hành (OT) và điều khiển công nghiệp (ICS) của các cơ sở hạ tầng trọng yếu, đã và đang liên tục phát triển nền tảng an ninh mạng toàn diện để bảo vệ và đảm bảo tuân thủ cho các hệ thống mạng phức tạp. Với triết lý "Không tin tưởng bất kỳ tập tin nào, thiết bị nào", OPSWAT giải quyết các khó khăn của khách hàng trên toàn thế giới với các giải pháp zero-trust và các công nghệ được cấp bằng sáng chế trên mọi cấp độ cơ sở hạ tầng của họ, bảo vệ hệ thống mạng, dữ liệu và thiết bị của họ, ngăn chặn các mối đe dọa đã biết và chưa biết, các cuộc tấn công zero-day và phần mềm độc hại. Tìm hiểu cách OPSWAT bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của thế giới và giúp bảo vệ đời sống tại: www.opswat.com

Thông tin chi tiết về củng cố năng lực an ninh mạng với OPSWAT Việt Nam tại:

https://www.opswat.com/labs/ho-chi-minh-city

Bích Đào